Zalai rangadó következik

3 órája

A Hévíz SK megszerezte az első győzelmét

Címkék#NB II. kézilabda#büki tk#női kézilabda#Hévíz SK#győzelem

A 25. idényét a Nemzeti Bajnokságban töltő Hévíz SK női kézilabda csapata megszerezte első győzelmét az NB II. A-csoportban. A Hévíz SK most zalai ranagadóra készül, hiszen a hét végén a Tungsram SE vendége lesz.

Kerkai Attila

A Hévíz SK  a nő kézilabda NB II. A-csoportban eddigi három találkozójából kettőt elvesztett, de legutóbb győzelmet ünnepelhetett. 

kézilabda Hévíz SK
A női kézilabda NB II.-ben most már a Hévíz SK-nak is van győzelme. 
Forrás: Hévíz SK

Női kézilabda NB II., 2. forduló: 

Lipót - Hévíz SK 31-19 (17-16)

Lipót, 50 néző. Jv.: Osvai, Rubint A. 

Hévíz SK: Molnár - Egri 3, Sziva-Balogh 1, Holzbauer 5, Málovics 5, Nagy L. 5, Erdei, Nagy Cs. 2. Csere: Mester, Gulyás N. (kapusok), Erdei-Nagy L., Légrádi, Gulyás R. 2, Lakatos 1, Kelemen, Buza 1., Pintér-Berecz 3. Edző: Gliba Adrienn. 

A két csapat első alkalommal találkozott bajnoki találkozón és Hévíz kifejezetten jól kezdett (3-7). Ezt követőeen kiegyenlített lett a mérkőzés, volt 10-10 és 20-20 is az állás. A szoros hajrában két emberhátrány megpecsételte a zalaiak sorsát. 

3. forduló: 

Hévíz SK-Büki TK 29-20 (15-11)

Hévíz, Lelkesné Tomann Rozália Sportcsarnok, 100 néző. Jv.:  Antal, Bozsó.

Hévíz: Molnár – Erdei-Nagy Cs. 2, Nagy 5, Holczbauer 4, Málovics 3, Lakatos 2, Egri 3. Csere: Mester (kapus), Sziva-Balogh P. 4, Légrádi, Duzsik, Gulyás, Kelemen, Buza 4, Pintér-Berecz 2. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám akkor a Hévíz 5:0-ás sorozatot hozott, amire a vendégek még válaszoltak gyors 3 góllal. A 25. perctől viszont lényegében az történt a pályán amit a zöld-fehérek diktáltak. A Hévíz lendületes határozott játékának köszönhetően megérdemelt hazai győzelem, és fontos bajnoki pontok lettek a zalaiak jutalma. A Hévíz legközelebb a Zala vármegyei rangadón október 11-én 18 órakor Nagykanizsán játszik a Tungsram SE vendégeként. 

Kissné Gliba Adrienn: - A vártnál könnyebben nyertünk, amihez hozzájárult, hogy hátul erősebbek és támadásban pontosabbak voltunk, mint a korábbiakban.
 

 

