Tíz egyesület indult

2 órája

Karateverseny és barátság Zalaegerszegen

Karateversenyt rendeztek Zalaegerszegen Yijin Kupa néven. A viadalon több környékbeli megye csapata is képviseltette magát, de Pestről is érkeztek, a karateverseny házigazdája a Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület volt.

Kerkai Attila
Karateverseny és barátság Zalaegerszegen

A zalaegerszegi karateversenyen a rendező ZSKE népes csapattal indult.

Forrás: ZSKE

Zalaegerszegen,  a Landorhegyi Sportiskolában tartották a Yujin Kupa Ippon Shobu viadalt.  A Yujin szó japán jelentése barátság és a karateverseny egyik fő célja is a sportbarátság elmélyítése volt. 

karateverseny Zalaegerszeg
A zalaegerszegi karateversenyen a Zalaszentgróti Karate Egyesület tagjai is szereztek érmeket. 
Forrás:  ZH

A karateversenyen két zalai klub indult 

A viadalra Zala mellett Vas, Győr-Moson -Sopron vármegyék mellett Pest vármegyéből is érkeztek csapatok. Összesen 10 egyesület képviseltette magát. A házigazda Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület mellett Zalából a Zalaszentgróti Karate Egyesület  is indított versenyzőket. 
 

Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület eredményei 

Lány kihon 8-9 10 -11 év Kuczkó Hanga 1. hely,  Szelestei Norina 2. hely
Lány szivacs kumite 8-11 év Nagy Zoe 3. hely
Lány kata 8-9 év 10-8 kyu Szabó Mira 2.hely
Lány kumite 8-9 év Szabó Mira 3.hely
Fiú kata 8-9 év Szabó Ádám 3.hely
Fiú kumite 10-8 kyu Szabó Ádám 1.hely,Nagy Zalán 3.hely
Fiú szivacs kumite 8 -9 kyu Nunkovics Dominik 2.hely
Lány kata 10-11 év 10-8 kyu Kuczkó Hanga 3. hely.
Fiú kata 10-11 év 10-8 kyu Sipos Samu 2.hely
Lány kumite 10-11 év 10-8 kyu Fitos Regina Zselyke 2.hely.
Fiu kumite 10-13 év  Horváth József 1.hely, Gyenese Bendegúz 2.hely
Lány kata 10-11 év 7kyu Balogh Miranda 2.hely
Lány kumite10-11 év 7 kyu Balogh Miranda 1.hely, Fitos Regina Zselyke 3. hely
Lány Kata 12-13 év 10-8 kyu Szántó Dóra 2.hely
Lány kumite 12-13 év 7 kyu Pusztai Bianka 3.hely.
Lány kumite 12-13 év 10-8 kyu Szántó Dóra 2.hely
Lány Kata 14-15 Darók Izabella 1 hely
Lány kumite 14-15: év Nagy Kata 1 hely.Kalmár Anna 2.hely
Lány kumite 16-17 év Nagy Kata felnevezve 1.hely, Fadgyas Blanka 2.hely.
Fiú kumite 14-15 év Molnár Mátyás 1.hely.
Fiú kumite 16-17 év Szabó Kornél 1 hely.
Férfi Kata 18-35 év Móricz Martin 2.hely
Férfi kumite 36+Szabó Róbert 2.hely Németh Adrián 3.hely.

 

Zalaszentgróti Karate Egyesület eredményei

 Fiú Kihon 8-9 év Kiss Zétény 1.hely, Kocsis Kornél 3. hely.
Fiú szivacs kumite 8-9 év Kiss Zétény 1 hely.
Lány kata 12-13 év 7 kyu Kovács Leila2. hely.
Keszthely Karate egyesület 
Fiú Kumite 10-13 év Kerék Maximilián 
Fiú Kata 14-15 év Jan Perella Matti 1.hely
Fiú kumite 14-15 év Jan Perella Matti 3.hely
Lány kata 14-15 év Éri Anna Édua 2.hely
Férfi Kata +36, Szi - Andor Zoltán 3.hely.
 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
