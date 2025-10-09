Karateverseny és barátság Zalaegerszegen

Zalaegerszegen, a Landorhegyi Sportiskolában tartották a Yujin Kupa Ippon Shobu viadalt. A Yujin szó japán jelentése barátság és a karateverseny egyik fő célja is a sportbarátság elmélyítése volt.

A zalaegerszegi karateversenyen a Zalaszentgróti Karate Egyesület tagjai is szereztek érmeket.

Forrás: ZH

A karateversenyen két zalai klub indult

A viadalra Zala mellett Vas, Győr-Moson -Sopron vármegyék mellett Pest vármegyéből is érkeztek csapatok. Összesen 10 egyesület képviseltette magát. A házigazda Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület mellett Zalából a Zalaszentgróti Karate Egyesület is indított versenyzőket.



Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület eredményei

Lány kihon 8-9 10 -11 év Kuczkó Hanga 1. hely, Szelestei Norina 2. hely

Lány szivacs kumite 8-11 év Nagy Zoe 3. hely

Lány kata 8-9 év 10-8 kyu Szabó Mira 2.hely

Lány kumite 8-9 év Szabó Mira 3.hely

Fiú kata 8-9 év Szabó Ádám 3.hely

Fiú kumite 10-8 kyu Szabó Ádám 1.hely,Nagy Zalán 3.hely

Fiú szivacs kumite 8 -9 kyu Nunkovics Dominik 2.hely

Lány kata 10-11 év 10-8 kyu Kuczkó Hanga 3. hely.

Fiú kata 10-11 év 10-8 kyu Sipos Samu 2.hely

Lány kumite 10-11 év 10-8 kyu Fitos Regina Zselyke 2.hely.

Fiu kumite 10-13 év Horváth József 1.hely, Gyenese Bendegúz 2.hely

Lány kata 10-11 év 7kyu Balogh Miranda 2.hely

Lány kumite10-11 év 7 kyu Balogh Miranda 1.hely, Fitos Regina Zselyke 3. hely

Lány Kata 12-13 év 10-8 kyu Szántó Dóra 2.hely

Lány kumite 12-13 év 7 kyu Pusztai Bianka 3.hely.

Lány kumite 12-13 év 10-8 kyu Szántó Dóra 2.hely

Lány Kata 14-15 Darók Izabella 1 hely

Lány kumite 14-15: év Nagy Kata 1 hely.Kalmár Anna 2.hely

Lány kumite 16-17 év Nagy Kata felnevezve 1.hely, Fadgyas Blanka 2.hely.

Fiú kumite 14-15 év Molnár Mátyás 1.hely.

Fiú kumite 16-17 év Szabó Kornél 1 hely.

Férfi Kata 18-35 év Móricz Martin 2.hely

Férfi kumite 36+Szabó Róbert 2.hely Németh Adrián 3.hely.

Zalaszentgróti Karate Egyesület eredményei

Fiú Kihon 8-9 év Kiss Zétény 1.hely, Kocsis Kornél 3. hely.

Fiú szivacs kumite 8-9 év Kiss Zétény 1 hely.

Lány kata 12-13 év 7 kyu Kovács Leila2. hely.

Keszthely Karate egyesület

Fiú Kumite 10-13 év Kerék Maximilián

Fiú Kata 14-15 év Jan Perella Matti 1.hely

Fiú kumite 14-15 év Jan Perella Matti 3.hely

Lány kata 14-15 év Éri Anna Édua 2.hely

Férfi Kata +36, Szi - Andor Zoltán 3.hely.

