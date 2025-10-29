Hazai vereséggel folytatta a női asztalitenisz Extraligában a Kanizsa Sörgyár SE

A Kanizsa Sörgyár SE célja a bennmaradás kiharcolása a női élvonalban. Amihez fontos lett volna megnyerni ezt az összecsapást.

A Kanizsa Sörgyár SE így állt fel a Kiskunmajsa ellen: Végh Zsuzsanna, Orbán Flóra, Téglás Andrea.

Fotó: Jakabfi Imre

Kanizsa Sörgyár SE - Kiskunmajsai AC 3:4

A hazai győztesek: Téglás, Végh és a Téglás-Végh páros.

A zalaiak külön figyelmet fordítottak a találkozót felvezető páros összecsapásra, amit éles küzdelemben, 3:2-re sikerült is megnyerniük. A folytatásban sörgyári részről három egyéni vereség következett, így a vendégek elhúztak. Ám a Kanizsa nem adta fel: Téglás és Végh magabiztos győzelmével visszajött a mérkőzésbe. A döntés az utolsó találkozóra maradt, ahol Orbán Flóra csak két szettben tudta megszorítani ellenfelét, 3:1-re kikapott, ez pedig a találkozó elvesztését jelentette.

A Kanizsa Sörgyár SE legközelebb a Szeged ellen játszik

Jakabfi Imre csapatvezető: "A szokásos szoros Kiskunmajsa elleni mérkőzést most sajnos elveszítettük. Kár érte, mert mindenki jól játszott, de az a pici plusz hiányzott. Remélem, a következő mérkőzésen, a Szeged ellen a szerencse is mellénk szegődik, mert az is szoros összecsapásnak ígérkezik."