október 29., szerda

Nárcisz névnap

18°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Kiskunmajsa elleni, hagyományosan szoros meccs ezúttal a vendégek javára dőltel

1 órája

Hazai vereséggel folytatta a női asztalitenisz Extraligában a Kanizsa Sörgyár SE

Címkék#Kanizsa Sörgyár SE#Extraligában#asztalitenisz

A női asztalitenisz Extraliga 4. fordulójában két, nagyon hasonló játékerőt képviselő csapat találkozott egymással Nagykanizsán. A Kanizsa Sörgyár SE ennek megfelelően szoros csatát vívott, de alul maradt a Kiskunmajsával szemben.

Varga Andor

A Kanizsa Sörgyár SE célja a bennmaradás kiharcolása a női élvonalban. Amihez fontos lett volna megnyerni ezt az összecsapást.

kanizsa sörgyár se
A Kanizsa Sörgyár SE így állt fel a Kiskunmajsa ellen: Végh Zsuzsanna, Orbán Flóra, Téglás Andrea.
Fotó: Jakabfi Imre

Kanizsa Sörgyár SE - Kiskunmajsai AC 3:4

A hazai győztesek: Téglás, Végh és a Téglás-Végh páros.

A zalaiak külön figyelmet fordítottak a találkozót felvezető páros összecsapásra, amit éles küzdelemben, 3:2-re sikerült is megnyerniük. A folytatásban sörgyári részről három egyéni vereség következett, így a vendégek elhúztak. Ám a Kanizsa nem adta fel: Téglás és Végh magabiztos győzelmével visszajött a mérkőzésbe. A döntés az utolsó találkozóra maradt, ahol Orbán Flóra csak két szettben tudta megszorítani ellenfelét, 3:1-re kikapott, ez pedig a találkozó elvesztését jelentette.

A Kanizsa Sörgyár SE legközelebb a Szeged ellen játszik

Jakabfi Imre csapatvezető: "A szokásos szoros Kiskunmajsa elleni mérkőzést most sajnos elveszítettük. Kár érte, mert mindenki jól játszott, de az a pici plusz hiányzott. Remélem, a következő mérkőzésen, a Szeged ellen a szerencse is mellénk szegődik, mert az is szoros összecsapásnak ígérkezik."

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu