1 órája
Hazai vereséggel folytatta a női asztalitenisz Extraligában a Kanizsa Sörgyár SE
A női asztalitenisz Extraliga 4. fordulójában két, nagyon hasonló játékerőt képviselő csapat találkozott egymással Nagykanizsán. A Kanizsa Sörgyár SE ennek megfelelően szoros csatát vívott, de alul maradt a Kiskunmajsával szemben.
A Kanizsa Sörgyár SE célja a bennmaradás kiharcolása a női élvonalban. Amihez fontos lett volna megnyerni ezt az összecsapást.
Kanizsa Sörgyár SE - Kiskunmajsai AC 3:4
A hazai győztesek: Téglás, Végh és a Téglás-Végh páros.
A zalaiak külön figyelmet fordítottak a találkozót felvezető páros összecsapásra, amit éles küzdelemben, 3:2-re sikerült is megnyerniük. A folytatásban sörgyári részről három egyéni vereség következett, így a vendégek elhúztak. Ám a Kanizsa nem adta fel: Téglás és Végh magabiztos győzelmével visszajött a mérkőzésbe. A döntés az utolsó találkozóra maradt, ahol Orbán Flóra csak két szettben tudta megszorítani ellenfelét, 3:1-re kikapott, ez pedig a találkozó elvesztését jelentette.
A Kanizsa Sörgyár SE legközelebb a Szeged ellen játszik
Jakabfi Imre csapatvezető: "A szokásos szoros Kiskunmajsa elleni mérkőzést most sajnos elveszítettük. Kár érte, mert mindenki jól játszott, de az a pici plusz hiányzott. Remélem, a következő mérkőzésen, a Szeged ellen a szerencse is mellénk szegődik, mert az is szoros összecsapásnak ígérkezik."