Férfi asztalitenisz

1 órája

Idén is a bajnoki címre tör a Kanizsa Sörgyár SE

Címkék#Gyenesdiás#asztalitenisz#Kanizsa Sörgyár SE

Eljött az új szezon rajtja a férfi asztalitenisz NB II-ben. A Nyugati csoport mezőnyében idén is ott van a Kanizsa Sörgyár SE gárdája.

Varga Andor

A dél-zalaiak az előző bajnokságban a második helyen végeztek, ami feljogosította az együttest az NB I-es indulásra, ám ezt nem vállalhatták. A nyári szünetben jelentősen átalakult a Kanizsa Sörgyár SE együttese: Zborai Gyula Gyenesdiásra igazolt, Berdár Norbert pedig egyelőre pihenőre vonult (de szükség esetén segíti a csapatot), helyükre pedig két régi-új játékos érkezett. Egyrészt visszatért a saját nevelésű Kahotek Kristóf, továbbá leigazolták Bihercz Tamás öccsét, Gábort, aki korábban szintén játszott már Nagykanizsán.

kanizsa sörgyár se
Az idénynyitón győztes Kanizsa Sörgyár SE: Kahotek Kristóf, Bihercz Gábor, Bihercz Tamás és Virovecz Dániel.
Fotó: KSSE

A KSSE továbbra is szeretne harcban lenni a bajnoki címért, de az út nem ígérkezik könnyűnek: legnagyobb vetélytársai a PEAC, a Szondi (Székesfehérvár) és a címvédő Pentele II. (Dunaújváros) lehetnek.

A Kanizsa Sörgyár SE az újonc ellen kezdte a szezont

Ebben a szellemben persze győzelemre készültek a sörgyáriak a szezonnyitón is.

Kanizsa Sörgyár SE–Dunaszekcső  12:6

A hazai győztesek: Bihercz G. 4, Kahotek 4, Bihercz T. 3 és a Bihercz-Bihercz páros.

Jakabfi Imre csapatvezető: „Nem becsültük le az újonc vendégeket, de a csapatban negyedik helyen lehetőséget kapott a tapasztalatszerzésre a saját nevelésű Virovecz Dániel. A két nyári igazolásunk remekül mutatkozott be és összességében magabiztos győzelmet arattunk, de az igazi értékmérő meccsek majd a szezon későbbi részében következnek.”

 

