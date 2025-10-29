Kanizsa Sörgyár SE: idegenbeli rangadók a férfi NB II.-ben

A Kanizsa Sörgyár SE idén is bajnoki címet szeretne szerezni a férfi NB II. Délnyugati csoportjában.

A Kanizsa Sörgyár SE Szondi elleni győztes felállása: Bihercz Gábor, Bihercz Tamás, Kahotek Kristóf és Gvozdenovic Katarina

Fotó: Jakabfi Imre

PTE PEAC Kalo-Méh III. - Kanizsa Sörgyár SE 13:5

A zalai győztesek: Bihercz T. 2, Gvozdenovic 2, Kahotek.

Honvéd Szondi György SE II. - Kanizsa Sörgyár SE 5:13

Gy.: Bihercz T. 3, Bihercz G. 3, Kahotek 3, Gvozdenovic 2, valamint a Bihercz-Bihercz és a Kahotek-Gvozdenovic páros.

Jakabfi Imre csapatvezető: "Pécsett csak Gvozdenovic Katarina volt dicsérhető, Székesfehérvárra azonban fordult a kocka. A hátralévő meccseket meg kell nyerni és akkor meglesz a kitűzött cél."