A zalai judosport sikere is: Tamás Norina aranyérmes

A serdülő országos bajnokságon Egerben 246 versenyző indult, és a mezőnyben a zalai judosport képviselői is ott voltak. A mérleg: egy magyar bajnoki cím, három bronzérem és több pontszerző helyezés.

A zalai judosport másik csapata, a ZJSE. A képen a ZJSE két érmese Verebi Ádám és Csizmadia Flóra, valamint ifj. Nagysolymosi Sándor és Bordács Anikó edzők.

Fotó: ZJSE

Bronzok Egerszegre

Ám nézzük a részleteket. A Zalaegerszegi Judo SE 5 versenyzővel képviseltette magát, közülük ketten állhattak fel a dobogóra. Az 57 kg-osok között Csizmadia Dóra szerzett bronzérmet, A 73 kg-os súlycsoportban pedig Verebi Ádám ért fel a dobogóra. Sallai Botond (73 kg), Hencz Hunor (55 kg) egyaránt az 5. helyen végzett, míg Molnár Adél (52 kg) a 7. lett.

Edzők: Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán, Farkas (Korpos) Judith , Márton Tibor, Kiss Zoltán. A versenyzők és az edzők munkáját Bordács Anikó segítette.

A zalai judosport aranyérmese: Tamás Norina

A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata szerezte a zalai judosport bajnoki aranyát. A +70 kg-os súlycsoportban nem talált legyőzőre, így Tamás Norina aranyérmet szerzett. A 44 kg-osoknál Szalai Nóra ért még el a kanizsaiak közül dobogós helyezést, aki bronzérmes lett.

Edzők: Hóbár-Horváth Edina és Hóbár Péter.



