Serdülő ob

29 perce

A zalai judosport sikere is: Tamás Norina aranyérmes

Címkék#Tamás Norina#serdülő bajnokság#judosport#Zalaegerszegi Judo Sportegyesület#Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa

Országos bajnokságon jártak a zalai cselgáncsozók. Egerben rendezték meg a serdülő országos bajnokságot ahol a zalai judosport képviselői is eredményesen szerepeltek.

Kerkai Attila
A zalai judosport sikere is: Tamás Norina aranyérmes

A zalai judosport képviseletében a kanizsaiak is ott voltak a serdülő ob-n. Képünkön az NJK-Röntgen Kanizsa indulói, középn jobbról Tamás Norina, aki aranyérmet szerzett, mellette Szalai Nóra., A kép két szélén Nagy Ármin és Nagy Noel.

A serdülő országos bajnokságon Egerben 246 versenyző  indult, és a mezőnyben a zalai judosport képviselői is ott voltak. A mérleg: egy magyar bajnoki cím, három bronzérem és több pontszerző helyezés. 

judosport serdülő ob
A zalai judosport másik csapata, a ZJSE. A képen a ZJSE két érmese Verebi Ádám és Csizmadia Flóra, valamint ifj. Nagysolymosi Sándor és Bordács Anikó edzők. 
Fotó: ZJSE

Bronzok Egerszegre

Ám nézzük a részleteket. A Zalaegerszegi Judo SE 5 versenyzővel képviseltette magát, közülük ketten állhattak fel a dobogóra. Az 57 kg-osok között Csizmadia Dóra szerzett bronzérmet, A 73 kg-os súlycsoportban pedig Verebi Ádám ért fel a dobogóra. Sallai Botond (73 kg), Hencz Hunor (55 kg) egyaránt az 5. helyen végzett, míg Molnár Adél (52 kg) a 7. lett. 

Edzők: Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán,  Farkas (Korpos) Judith , Márton Tibor, Kiss Zoltán.  A versenyzők és az edzők munkáját Bordács Anikó segítette.

A zalai judosport aranyérmese: Tamás Norina

A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa  csapata szerezte a zalai judosport bajnoki aranyát. A +70 kg-os súlycsoportban nem talált legyőzőre, így Tamás Norina aranyérmet szerzett. A 44 kg-osoknál Szalai Nóra ért még el a  kanizsaiak közül dobogós helyezést, aki bronzérmes lett. 

Edzők: Hóbár-Horváth Edina és Hóbár Péter. 


 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
