Gundel Takács Bence a kupadöntőről, a vasárnapi bravúrról és hogy mit nem követhetnek el a Budafok ellen

Gundel-Takács Bence akkor, 2023 májusában a vesztes oldalon zárta a mérkőzést, vasárnap viszont a győztesnek járó gratulációkat gyűjthette be ő is társaival az FTC otthonában aratott bravúros győzelmüket követően. A 2023-as MK-döntőben még a Budafok kapuját védte, s az akkori Budafokból rajta kívül Csonka András és Bakti Balázs is a ZTE FC játékosa már. Gundel-Takács Bencét kezdésként egy kissé provokáltuk is...

Egy emlék a 2023-as kupadöntőről. A Budafok kapuját (balról) ekkor még Gundel-Takács Bence védte, aki ma már a ZTE FC hálóőre.

Fotó: Pezzetta Umberto

Gundel-Takács Bence a 2023-as kupadöntőről...

- Igazságos eredmény született a kupadöntőben?

- Én azt ott nem úgy éltem meg, de volt egy osztálynyi különbség a két csapat között, vagyis a ZTE FC nyilván az esélyesebb volt ebben a párharcban - válaszolta Gundel-Takács Bence.

- Ettől függetlenül még szép emlék?

- Azt mondanám, hogy vegyesek az érzéseim. Nekünk, budafokiaknak NB II.-es csapatként egy óriási lehetőség volt, hogy történelmet írjunk a Magyar Kupa megnyerésével. A 117. percig még semmi nem dőlt el, hiszen 0-0-ra állt a találkozó, aztán a végén jött a két zalai találat és 0-2 lett a vége a mi szempontunkból.

A zalai kötődés erős köteléket jelent

- És akkor Gundel-Takács Bence eldöntötte, hogy egyszer a ZTE FC kapusa lesz...

- ... van zalai kötődésem, de ez talán ismert. Édesanyám teskándi, Egerszegen járt iskolába, kosárlabdázott a ZTE-ben, a nagyszüleim itt éltek. Nyaranta gyerekként sok időt töltöttem itt, de inkább Teskándon, hiszen ott volt a családi fészek. Az, hogy egyszer a ZTE FC-ben védjek, soha nem tartozott a lehetetlen kategóriába, és tavaly nyáron eljött a pillanat.

Elhitték, hogy összejöhet a bravúr

- Térjünk rá a jelenre, illetve még a vasárnapra. Milyen volt a Ferencváros otthonában nyerni?

- Nagyon jó, de azt gondolom, hogy aki a Groupama Arénába látogat, legyen az csapat vagy játékos, hazai szinten senkit nem kell ilyenkor motiválni. Nyilvánvalóan mi sem úgy futottunk ki a pályára, hogy most aztán biztosan legyőzzük a Fradit, de nem volt veszítenivalónk. Ha a ZTE kikap az FTC otthonában, nem hiszem, hogy bárki panaszt tett volna amiatt. Rajtunk azért volt nyomás is, hiszen a tabella utolsó helyén álltunk a forduló előtt. Nem kellemes ez, de mostantól sem szabad a vasárnapi bravúrból azt a következtetést levonni, hogy innentől mindenkit megverünk, ha már az FTC-t sikerült. A földön kell maradni.