A kapus örült, hogy nem kellett unatkoznia az FTC ellen

51 perce

Gundel Takács Bence a kupadöntőről, a vasárnapi bravúrról és hogy mit nem követhetnek el a Budafok ellen

Címkék#ZTE FC#Gundel-Takács Bence#Budafok#Magyar Kupa#kupadöntő

Akkor jöjjön a visszavágó! Kissé erőltetettnek tűnhet ez a felütés, de tény: a ZTE FC és a Budafok csapata először találkozik azt követően, hogy 2023-ban a Magyar Kupa fináléjában néztek egymással farkasszemet, amikor még Gundel-Takács Bence védte a budafokiak hálóját. Csütörtökön este 18 órától a ZTE Arénában a MOL Magyar Kupában a legjobb 16 közé jutásért lép pályára a két együttes.

Kerkai Attila
Gundel Takács Bence a kupadöntőről, a vasárnapi bravúrról és hogy mit nem követhetnek el a Budafok ellen

Gundel-Takács Bence magasba emelt kézzel fordul a ZTE FC szurkolói felé: sikerült a bravúr az FTC otthonában. Csütörtökön kupameccs vár a zalaiakra, méghozzá a Budafok ellen.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Gundel-Takács Bence akkor, 2023 májusában a vesztes oldalon zárta a mérkőzést, vasárnap viszont a győztesnek járó gratulációkat gyűjthette be ő is társaival az FTC otthonában aratott bravúros győzelmüket követően. A 2023-as MK-döntőben még a Budafok kapuját védte, s az akkori Budafokból rajta kívül Csonka András és Bakti Balázs is a ZTE FC játékosa már. Gundel-Takács Bencét kezdésként egy kissé  provokáltuk is...

Gundel-Takács Bence ZTE FC Budafok
Egy emlék a 2023-as kupadöntőről. A Budafok kapuját (balról) ekkor még Gundel-Takács Bence védte, aki ma már a ZTE FC hálóőre.  
Fotó: Pezzetta Umberto

Gundel-Takács Bence a 2023-as kupadöntőről...

- Igazságos eredmény született a kupadöntőben

- Én azt ott nem úgy éltem meg, de volt egy osztálynyi különbség a két csapat között, vagyis a ZTE FC nyilván az esélyesebb volt ebben a párharcban - válaszolta Gundel-Takács Bence. 

- Ettől függetlenül még szép emlék? 

- Azt mondanám, hogy vegyesek az érzéseim. Nekünk, budafokiaknak NB II.-es csapatként egy óriási lehetőség volt, hogy történelmet írjunk a Magyar Kupa megnyerésével. A 117. percig még semmi nem dőlt el, hiszen 0-0-ra állt a találkozó, aztán a végén jött a két zalai találat és 0-2 lett a vége a mi szempontunkból.  

A zalai kötődés erős köteléket jelent

- És akkor Gundel-Takács Bence eldöntötte, hogy egyszer a ZTE FC kapusa lesz... 

- ... van zalai kötődésem, de ez talán ismert. Édesanyám teskándi, Egerszegen járt iskolába, kosárlabdázott a ZTE-ben, a nagyszüleim itt éltek. Nyaranta gyerekként sok időt töltöttem  itt, de inkább Teskándon, hiszen ott volt a családi fészek. Az, hogy egyszer a ZTE FC-ben védjek, soha nem tartozott a lehetetlen kategóriába, és tavaly nyáron eljött a pillanat. 

Elhitték, hogy összejöhet a bravúr

- Térjünk rá a jelenre, illetve még a vasárnapra. Milyen volt a Ferencváros otthonában nyerni? 

- Nagyon jó, de azt gondolom, hogy aki a Groupama Arénába látogat, legyen az csapat vagy játékos, hazai szinten senkit nem kell ilyenkor motiválni. Nyilvánvalóan mi sem úgy futottunk ki a pályára, hogy most aztán biztosan legyőzzük a Fradit, de nem volt veszítenivalónk. Ha a ZTE kikap az FTC otthonában, nem hiszem, hogy bárki panaszt tett volna amiatt. Rajtunk azért volt nyomás is, hiszen a tabella utolsó helyén álltunk a forduló előtt. Nem kellemes ez, de mostantól sem szabad a vasárnapi bravúrból azt a következtetést levonni, hogy innentől mindenkit megverünk, ha már az FTC-t sikerült. A földön kell maradni. 

- Ön pedig remekül védett. Jól jött, hogy gyorsan "belőtték" a Ferencváros játékosai? 

- Az biztos, hogy nem engedtek engem sem belealudni a mérkőzésbe.  Az első tizenöt-húsz perc nyomása megvolt, de utána, főleg a második félidőben,  már teljesen felvettük a ritmust. 

- Melyik volt a legfontosabb védése? 

- Talán az első félidő végén, amikor Gruber helyzeténél hárítottam, Ha akkor 2-1-es hátránnyal megyünk az öltözőbe, az egészen más atmoszférát adott volna a félidőnek.

A Budafokot nem lehet lebecsülni csütörtökön

- Csütörtökön pedig jön a kupamérkőzés. Folytatja a ZTE FC? 

- Nagyon remélem, és nem lehet más a célunk, mint a továbbjutás. Csakis ez az elfogadható eredmény részünkről. Nem szabad és nem  is fogjuk lebecsülni az ellenfelet, hiszen a Budafok most pontosan úgy  érkezik hozzánk, ahogy mi utaztunk a Fradihoz. Vagyis, most nekik nem lesz veszíteni valójuk.  Ilyenkor az esélyesebbnek nagyon résen kell lennie. 

 

 

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
