Vlaszák Géza: nagy marhaságot csinált Gróf Dávid, erre nincs mentség
Erre nincs mentség. Leginkább ez a vélemény Gróf Dávid, az FTC labdarúgócsapata kapusának tettére, aki a vasárnapi derbin fellökött egy labdaszedőt. Az FTC kapusa azóta már bocsánatot kért az érintett labdaszedőtől, ez az, amit respektál Vlaszák Géza, zalai kapuslegenda is. Elmondta, ő mit gondol az esetről.
Vlaszák Géza is elmondta véleményét a Gróf Dávid által elkövetett sportszerűtlenségről.
Annál is inkább, mivel Vlaszák Géza volt az Újpest kapusa is, vagyis tudja, hogy az újpesti tábor ezt a mozdulatot aligha fogja elfelejteni Gróf Dávidnak. Aki ne tudná, mi történt: a vasárnap esti, Újpest-FTC rangadón (1-1), a 96. percben Gróf Dávid, az FTC kapusa igyekezett gyorsan játékba hozni az alapvonalon túlra ment labdát, és nagy erővel, két kézzel ellökött egy, a kapu mögött-mellett álló labdaszedőt.
Vlaszák Gézát nem kell bemutatni Zalában, hiszen az Olajbányász, majd a ZTE labdarúgócsapatának kapusaként sokak kedvence lett. Játékospályafutása befejezése után a ZTE FC kapusedzője volt hosszú évekig, egészen a nyárig, amikor ő is távozott a szakmai stábból. Jelenleg a szlovén NK Nafta II. ligás csapatánál kapusedző, Bozsik József csapata vezeti a szlovén II. ligát. Fel akarnak jutni!
Gróf Dávid cselekedetére nincs magyarázat
De vissza Gróf Dávidhoz. Mit gondol erről Vlaszák Géza, akit ezzel a kérdéssel kerestünk meg, lévén, jelenleg ez az eset áll a magyar futball figyelmének középpontjában.
- Azt gondolom, hogy ilyet nem lehet csinálni - kezdte Vlaszák Géza a válaszát. - Nincs az a helyzet, hogy valaki ilyet kövessen el, hogy egy labdaszedőt ilyen erővel lökjön el. Mondom, nincs az a helyzet, az a meccshév, hogy ilyen megtörténjen. Még csak az sem történt, hogy ez a gyerek esetleg nem adta volna neki oda a labdát. Maradjunk annyiban, hogy nagy marhaságot csinált Gróf Dávid.
Vlaszák Géza ezt viszont értékelte
Vlaszák Géza véleménye egyértelmű, de azt is hozzátette gyorsan: azt viszont értékelte, hogy az FTC kapusa szinte azonnal bocsánatot kért.
- Értékelem ezt, hogy nem magyarázkodott, és azt hiszem, az FTC és az Újpest is jól kezeli eddig az ügyet. Az újpestiek meghívták a labdaszedőt az első csapat edzésére, a kapus megtette a bocsánatkérést. Ettől függetlenül az eset megtörtént, sajnos.
"Biztos nem felejtik el neki..."
Volt újpesti kapusként Vlaszák Géza arról is nyilatkozott, szerinte Gróf Dávid mire számíthat a jövőben az újpest drukkereitől. És milyen eltiltásra...
- Annyi biztos, hogy nem felejtik el neki, amit tett, ezt nyugodtan kijelenthetjük - mondta Vlaszák Géza. - A következő Újpest elleni találkozójukon biztosan szerepet kap majd ez az eset. Azt, hogy milyen büntetést kap, nem tudom. Lehet, hogy ötmeccses eltiltást kap, lehet, hogy egyet, lehet, hogy eltiltják decemberig. De nem tippelek, ezt majd eldöntik az illetékesek.
Az NK Nafta csapatával a szlovén második vonal élén állnak Vlaszák Gézáék. Hogy érzi magát, mit szól a ZTE FC szerepléséhez? - erre is rákérdeztünk.
Lendván vezetik a tabellát, a ZTE FC meg...
- Jól érzem magam, sőt, nagyon is jól Lendván - vágta rá. - Most, hogy az élen állunk, még inkább, hiszen a célunk egyértelműen a feljutás. A ZTE FC szereplését is követem, láttam is őket játszani. Benne van a kalapban, hogy elbúcsúzzon a csapat az NB I.től, de tulajdonképpen az elmúlt hat szezonban is folyamatosan a bennmaradásért harcoltunk. Most nem néz ki jól a ZTE FC, ami persze nem zárja ki, hogy ez a helyzet később változzon.
