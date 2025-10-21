Vlaszák Géza: nagy marhaságot csinált Gróf Dávid, erre nincs mentség

Annál is inkább, mivel Vlaszák Géza volt az Újpest kapusa is, vagyis tudja, hogy az újpesti tábor ezt a mozdulatot aligha fogja elfelejteni Gróf Dávidnak. Aki ne tudná, mi történt: a vasárnap esti, Újpest-FTC rangadón (1-1), a 96. percben Gróf Dávid, az FTC kapusa igyekezett gyorsan játékba hozni az alapvonalon túlra ment labdát, és nagy erővel, két kézzel ellökött egy, a kapu mögött-mellett álló labdaszedőt.

Gróf Dávid fogja a fejét, akkor már ő is ráébredhetett, mekkora hibát követett el.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Vlaszák Gézát nem kell bemutatni Zalában, hiszen az Olajbányász, majd a ZTE labdarúgócsapatának kapusaként sokak kedvence lett. Játékospályafutása befejezése után a ZTE FC kapusedzője volt hosszú évekig, egészen a nyárig, amikor ő is távozott a szakmai stábból. Jelenleg a szlovén NK Nafta II. ligás csapatánál kapusedző, Bozsik József csapata vezeti a szlovén II. ligát. Fel akarnak jutni!

Gróf Dávid cselekedetére nincs magyarázat

De vissza Gróf Dávidhoz. Mit gondol erről Vlaszák Géza, akit ezzel a kérdéssel kerestünk meg, lévén, jelenleg ez az eset áll a magyar futball figyelmének középpontjában.

- Azt gondolom, hogy ilyet nem lehet csinálni - kezdte Vlaszák Géza a válaszát. - Nincs az a helyzet, hogy valaki ilyet kövessen el, hogy egy labdaszedőt ilyen erővel lökjön el. Mondom, nincs az a helyzet, az a meccshév, hogy ilyen megtörténjen. Még csak az sem történt, hogy ez a gyerek esetleg nem adta volna neki oda a labdát. Maradjunk annyiban, hogy nagy marhaságot csinált Gróf Dávid.

Vlaszák Géza ezt viszont értékelte

Vlaszák Géza véleménye egyértelmű, de azt is hozzátette gyorsan: azt viszont értékelte, hogy az FTC kapusa szinte azonnal bocsánatot kért.

- Értékelem ezt, hogy nem magyarázkodott, és azt hiszem, az FTC és az Újpest is jól kezeli eddig az ügyet. Az újpestiek meghívták a labdaszedőt az első csapat edzésére, a kapus megtette a bocsánatkérést. Ettől függetlenül az eset megtörtént, sajnos.

"Biztos nem felejtik el neki..."

Volt újpesti kapusként Vlaszák Géza arról is nyilatkozott, szerinte Gróf Dávid mire számíthat a jövőben az újpest drukkereitől. És milyen eltiltásra...