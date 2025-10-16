37 perce
Egerszegi karatesikerek a Goju Kupán
Szombathelyen szerepeltek az egerszegi karatésok a Goju Kupán. A Zalaegerszegei Shotokan Karate Egyesület tagjai több első helyezést és érmet is szereztek.
A nemzetközi Goju kupa WKF karateversenyt a szombathelyi Schaeffler Aréna Savariában rendezték meg melyen 9 ország, 29 egyesülete vett részt.
Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület tagjai eredményesen szereltek. Eredményeik.
6-7 évesek. Nagy Zalán: kumite 3. hely,
8-9 évesek. Szabó Mira: kata 1. hely, kumite 1. hely. Nagy Zalán: kumite 3 hely.
14-15 évesek. Ujj Rebeka: kata 2. hely, kumite 2. hely. Nagy Kata: kumite 3. hely. Kalmár Anna: kumite 3. hely.
16-19 évesek. Molnár Mátyás: kumite 1. hely. Móricz Martin: kata 1. hely. Fadgyas Blanka: kumite 1.hely.
Szeniorok (50 év). Németh Adrián: kumite 2. hely.