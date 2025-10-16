október 16., csütörtök

Győzelmek és érmek

2 órája

Egerszegi karatesikerek a Goju Kupán

Címkék#Goju kupa WKF#Schaeffler Aréna#Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület#karateverseny

Szombathelyen szerepeltek az egerszegi karatésok a Goju Kupán. A Zalaegerszegei Shotokan Karate Egyesület tagjai több első helyezést és érmet is szereztek.

A nemzetközi Goju kupa WKF karateversenyt a szombathelyi Schaeffler Aréna Savariában rendezték meg melyen 9 ország, 29 egyesülete vett részt. 

karate Goju Kupa
A szombathelyi Goju Kupán részt vett egerszegi karatésok, érmekkel a nyakukban. 
Forrás: ZSKE

 Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület tagjai eredményesen szereltek. Eredményeik. 

6-7 évesek. Nagy Zalán: kumite 3. hely,

8-9 évesek.  Szabó Mira: kata 1. hely, kumite 1. hely. Nagy Zalán: kumite 3 hely. 
14-15 évesek. Ujj Rebeka: kata 2. hely, kumite 2. hely.  Nagy Kata: kumite 3. hely. Kalmár Anna: kumite 3. hely. 

16-19 évesek. Molnár Mátyás: kumite 1. hely.  Móricz Martin: kata 1. hely. Fadgyas Blanka: kumite 1.hely. 
Szeniorok (50 év). Németh Adrián: kumite 2. hely. 
 

 

