október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vereségek

1 órája

Futsalban most nem termett kanizsai babér

Címkék#fc nagykanizsa#NB II#nagykanizsa fc#futsal#NB I

Mindkét kanizsai csapat vereséget szenvedett, de valahol ez volt a papírforma is. A női futsal NB I.-ben az FC nagykanizsa csapata idegenben, míg a férfi NB II.-ben a kanizsaiak hazai pályán kaptak ki.

Kühne László

A női futsal NB I.-ben, ha nagy távolságból is, de ismerős csapatok találkoztak Gyulán, hiszen néhány hónapja az osztályozós fázis első szakaszában - az NB II. helyosztóján - mérkőzött egymással a Gyulai Amazonok és az FC Nagykanizsa együttese.

futsal
A  női futsal NB I.-ben szereplő FC Nagykanizsának most nem jött össze a bravúr a Gyulai Amazonok otthonában. Szabó Zsuzsannáék ezúttal kikaptak.  
Fotó: Szakony Attila/archív

Női futsal NB I.

Gyulai Amazonok - FC Nagykanizsa 7-2 (5-0)
Gyula, 100 néző. Jv.: Nemczov.
FCN: Buncsák - Molnár R., Farkas Cs., Szabó Zs., Sipőcz. Csere: Kovács Sz., Németh P., Pintér D. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Megyeri (2., 39.), Nagy K. (3., 20.), Komlósi (6.), Petri-Szabó (17.), Lovas (22.), illetve Buncsák (26.), Kovács Sz. (31.)

Azóta már mindkét csapat a női futsal legfelső honi osztályában szerepelhet. Az más kérdés, hogy ezúttal a kanizsaiak a májusi, idegenbeli teljesítményüket nem tudták megismételni. Akkor 4-3-ra sikerült győzniük a piros-kékeknek, a legutóbbi NB I.-es játéknapon viszont a hazaiak felkészültek a vendégekből. Ráadásul lehetőségeiket is jobb százalékban használták ki - már a találkozó elején, ami egyben meghatározta a játék további képét.

Férfi futsal NB II. Nyugat

A férfi futsal NB II. Nyugati csoportban a Nagykanizsa FC csapata hazai pályán kapott ki. 

Nagykanizsai Futsal Club - Dunaújváros Futsal 2-6 (1-2)
Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Vass I.
NFC: Szőke R. - Kollár, Iberhart, Kozma-Bognár, Kovács Gy. Csere: Salamon, Dömötörfy,  Horváth G., Németh M. Játékos-edző: Kovács György.

Gólszerzők: Kozma-Bognár (20.), Kollár (32.), illetve Ivacs (11.), Puskás (14.), Varga M. (21., 35.), Fekete (39., 40.)

A vendégek kezdtek jobban, de még a szünet előtt a hazaiak szépítő gólja visszaadta a merészebb tervekbe vetett hitüket. A második húsz perc gólváltása után a Kanizsa nem kellett még, hogy fejben feladja, viszont az újvárosi meccshajrával szemben már nem volt ellenszer. Győzött az összeszokottabb dunaújvárosi alakulat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu