Futsalban most nem termett kanizsai babér

A női futsal NB I.-ben, ha nagy távolságból is, de ismerős csapatok találkoztak Gyulán, hiszen néhány hónapja az osztályozós fázis első szakaszában - az NB II. helyosztóján - mérkőzött egymással a Gyulai Amazonok és az FC Nagykanizsa együttese.

A női futsal NB I.-ben szereplő FC Nagykanizsának most nem jött össze a bravúr a Gyulai Amazonok otthonában. Szabó Zsuzsannáék ezúttal kikaptak.

Fotó: Szakony Attila/archív

Női futsal NB I.

Gyulai Amazonok - FC Nagykanizsa 7-2 (5-0)

Gyula, 100 néző. Jv.: Nemczov.

FCN: Buncsák - Molnár R., Farkas Cs., Szabó Zs., Sipőcz. Csere: Kovács Sz., Németh P., Pintér D. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Megyeri (2., 39.), Nagy K. (3., 20.), Komlósi (6.), Petri-Szabó (17.), Lovas (22.), illetve Buncsák (26.), Kovács Sz. (31.)

Azóta már mindkét csapat a női futsal legfelső honi osztályában szerepelhet. Az más kérdés, hogy ezúttal a kanizsaiak a májusi, idegenbeli teljesítményüket nem tudták megismételni. Akkor 4-3-ra sikerült győzniük a piros-kékeknek, a legutóbbi NB I.-es játéknapon viszont a hazaiak felkészültek a vendégekből. Ráadásul lehetőségeiket is jobb százalékban használták ki - már a találkozó elején, ami egyben meghatározta a játék további képét.

Férfi futsal NB II. Nyugat

A férfi futsal NB II. Nyugati csoportban a Nagykanizsa FC csapata hazai pályán kapott ki.

Nagykanizsai Futsal Club - Dunaújváros Futsal 2-6 (1-2)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Vass I.

NFC: Szőke R. - Kollár, Iberhart, Kozma-Bognár, Kovács Gy. Csere: Salamon, Dömötörfy, Horváth G., Németh M. Játékos-edző: Kovács György.

Gólszerzők: Kozma-Bognár (20.), Kollár (32.), illetve Ivacs (11.), Puskás (14.), Varga M. (21., 35.), Fekete (39., 40.)

A vendégek kezdtek jobban, de még a szünet előtt a hazaiak szépítő gólja visszaadta a merészebb tervekbe vetett hitüket. A második húsz perc gólváltása után a Kanizsa nem kellett még, hogy fejben feladja, viszont az újvárosi meccshajrával szemben már nem volt ellenszer. Győzött az összeszokottabb dunaújvárosi alakulat.



