Már a második fordulóban a futsal Magyar Kupában a Nagykanizsai FC

Ezúttal nem bajnokin, hanem Magyar Kupa-mérkőzésen léptek pályára a kanizsai futsalosok. A Veszprémben rendezett összecsapáson fölényes zalai siker született.

A futsal Magyar Kupában a Nagykanizsa FC biztosan jutott tovább. A kanizsaiaknál Kollár Péter három gólt szerzett a tizenegyből.

Fotó: Szakony Attila

Szabadi Futsal–Nagykanizsai Futsal Club 4-11 (3-7)

Veszprém, 50 néző. Jv.: ifj. Imrő.

Nagykanizsa FC: Salamon - Kollár, Kozma-Bognár, Kovács Gy., Németh M. Csere: Dömötörfy, Matyók Mi., Horváth G. Játékos-edző: Kovács György.

Gólszerzők: Füstös (9.), Csejtei (17., 40.), Király (17.), illetve Kozma-Bognár (2.), Matyók Mi. (7., 13.), Horváth G. (10.), Kollár (15., 26., 28.), Dömötörfy (17.), Kovács Gy. (18., 38.), Németh M. (31.).

Gyorsan beindult a Nagykanizsai FC

Az NB III. Észak-nyugati csoportjában szereplő, a találkozóját Veszprémben rendező Szabadi Futsalhoz látogatott a másodosztályú Nagykanizsai FC. A kanizsaiak az osztálykülönbséget érvényre juttatva jól is indítottak, az első félidő zárására már tekintélyes előnyt szereztek. A második húsz perc lényegében a dél-zalaiak lendületét folytatta, akik biztosan jutottak a következő körbe a futsal Magyar Kupában.

A futsal NB II.-ben folytatják

A Nagykanizsa FC csapata legközelebb bajnoki mérkőzésen szerepel, amikor hétfőn a kistarcsai együttes vendége lesz az NB II. Nyugati csoport 5. fordulójában. A zalaiak a 10 csapatos mezőnyben a hatodik helyről várják a folytatást.