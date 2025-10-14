1 órája
Már a második fordulóban a futsal Magyar Kupában a Nagykanizsai FC
NB III-as ellenfélhez látogatott a futsal Magyar Kupa keretében a Nagykanizsai Futsal Club együttese, és végül biztosan jutott tovább a következő körbe. A kanizsai futsalosok várhatják a 2. forduló sorsolását.
Ezúttal nem bajnokin, hanem Magyar Kupa-mérkőzésen léptek pályára a kanizsai futsalosok. A Veszprémben rendezett összecsapáson fölényes zalai siker született.
Szabadi Futsal–Nagykanizsai Futsal Club 4-11 (3-7)
Veszprém, 50 néző. Jv.: ifj. Imrő.
Nagykanizsa FC: Salamon - Kollár, Kozma-Bognár, Kovács Gy., Németh M. Csere: Dömötörfy, Matyók Mi., Horváth G. Játékos-edző: Kovács György.
Gólszerzők: Füstös (9.), Csejtei (17., 40.), Király (17.), illetve Kozma-Bognár (2.), Matyók Mi. (7., 13.), Horváth G. (10.), Kollár (15., 26., 28.), Dömötörfy (17.), Kovács Gy. (18., 38.), Németh M. (31.).
Gyorsan beindult a Nagykanizsai FC
Az NB III. Észak-nyugati csoportjában szereplő, a találkozóját Veszprémben rendező Szabadi Futsalhoz látogatott a másodosztályú Nagykanizsai FC. A kanizsaiak az osztálykülönbséget érvényre juttatva jól is indítottak, az első félidő zárására már tekintélyes előnyt szereztek. A második húsz perc lényegében a dél-zalaiak lendületét folytatta, akik biztosan jutottak a következő körbe a futsal Magyar Kupában.
A futsal NB II.-ben folytatják
A Nagykanizsa FC csapata legközelebb bajnoki mérkőzésen szerepel, amikor hétfőn a kistarcsai együttes vendége lesz az NB II. Nyugati csoport 5. fordulójában. A zalaiak a 10 csapatos mezőnyben a hatodik helyről várják a folytatást.