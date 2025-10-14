október 14., kedd

Helén névnap

13°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lényegében az összes csapattagjuk gólt szerzett

1 órája

Már a második fordulóban a futsal Magyar Kupában a Nagykanizsai FC

Címkék#Szabadi Futsal#biztos továbbjutás#futsal#Magyar Kupa#Nagykanizsai Futsal Club

NB III-as ellenfélhez látogatott a futsal Magyar Kupa keretében a Nagykanizsai Futsal Club együttese, és végül biztosan jutott tovább a következő körbe. A kanizsai futsalosok várhatják a 2. forduló sorsolását.

Kühne László

Ezúttal nem bajnokin, hanem Magyar Kupa-mérkőzésen léptek pályára a kanizsai futsalosok. A Veszprémben rendezett összecsapáson fölényes zalai siker született. 

futsal Nagykanizsa FC
A futsal Magyar Kupában a Nagykanizsa FC biztosan jutott tovább. A kanizsaiaknál Kollár Péter három gólt szerzett a tizenegyből. 
Fotó: Szakony Attila

Szabadi FutsalNagykanizsai Futsal Club 4-11 (3-7)
Veszprém, 50 néző. Jv.: ifj. Imrő.
Nagykanizsa FC: Salamon - Kollár, Kozma-Bognár, Kovács Gy., Németh M. Csere: Dömötörfy, Matyók Mi., Horváth G. Játékos-edző: Kovács György.
Gólszerzők: Füstös (9.), Csejtei (17., 40.), Király (17.), illetve Kozma-Bognár (2.), Matyók Mi. (7., 13.), Horváth G. (10.), Kollár (15., 26., 28.), Dömötörfy (17.), Kovács Gy. (18., 38.), Németh M. (31.).

Gyorsan beindult a Nagykanizsai FC

Az NB III. Észak-nyugati csoportjában szereplő, a találkozóját Veszprémben rendező Szabadi Futsalhoz látogatott a másodosztályú Nagykanizsai FC. A kanizsaiak az osztálykülönbséget érvényre juttatva jól is indítottak, az első félidő zárására már tekintélyes előnyt szereztek. A második húsz perc lényegében a dél-zalaiak lendületét folytatta, akik biztosan jutottak a következő körbe a futsal Magyar Kupában.

A futsal NB II.-ben folytatják

A Nagykanizsa FC csapata legközelebb bajnoki mérkőzésen szerepel, amikor hétfőn a kistarcsai együttes vendége lesz az NB II. Nyugati csoport 5. fordulójában. A zalaiak a 10 csapatos mezőnyben a hatodik helyről várják a folytatást. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu