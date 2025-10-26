Futás, mosoly, lendület – Kanizsán újra hódít az atlétika! (galéria)

A megmérettetés egyfajta háziverseny volt, az elmúlt időszakban ugyanis Varga Niki edző vezetésével egyre több fiatal kezdett mozogni, sportolni a dél-zalai városban. Az edzések monotonitását oldották fel a szombati versennyel, a gyerekeknek ugyanis szükségük van a megmérettetésre, illetve a szülők és az edzők is visszaigazolást kaphattak a befektetett munka eredményéről. Mint azt Varga Niki elmondta: nem titkolt céljuk, hogy ismét felélesszék az atlétika iránti igényt Nagykanizsán, illetve, hogy egyesületté alakulva a sportági szövetség versenyein is részt vegyenek a jövőben.

A gyerekek távolugrásban, futásban és kislabdahajításban versenyeztek. Fotó: BALAZS VARGA

A szombati verseny közös bemelegítéssel kezdődött, majd futásban, távolugrásban és kislabda hajításban mérhették össze tudásukat a gyerekek. Íme az eredmények:

40m futás (2019 korosztály)

1. Vittman Sára

2. Benke Lili

3. Vincze-Cseh Jázmin

40m futás (2017 korosztály)

1. Szappanos Péter

2. Senkó Natasa

3. Cséplő Dániel

40m futás (2016 korosztály)

1.Kozma Jocó

2. Hohl Hanna

3. Vinczek-Cseh Máté

60m futás- Lány (2014-2016 korosztály)

1. Németh Emma

2. Németh Mária

3. Lepsényi-Hóman Róza

60m futás- Fiú (2012-2015 korosztály)

1. Budai Barnabás

2. Senkó Alexander

3. Horváth Botond

Távolugrás (2019 korosztály)

1. Vittman Sára

2. Benke Lili

3. Vinczek-Cseh Jázmin

Távolugrás (2017 korosztály)

1. Szappanos Péter

2. Horváth Dávid

3. Svélecz Olivér

Távolugrás (2016 korosztály)

1. Kozma Jocó

2. Hohl Hanna

3. Vinczek-Cseh Máté

Távolugrás- Lány (2014-2016 korosztály)

1. Németh Mária

2. Németh Emma

3. Lepsényi-Hóman Róza

Távolugrás- Fiú (2012-2015 korosztály)

1. Budai Barnabás

2. Senkó Alexander

3. Hársfalvi Áron

Kislabdahajítás (2019 korosztály)

1. Vittman Sára

2. Benke Lili

3. Vinczek-Cseh Jázmin

Kislabdahajítás (2017 korosztály)

1. Horváth Dávid

2. Cséplő Dániel

3. Szappanos Péter

Kislabdahajítás (2016 korosztály)

1. Kozma Jocó

2. Vinczek-Cseh Máté

3. Benke Mátyás

Kislabdahajítás- Lány (2014-2016 korosztály)

1. Horváth Lotti

2. Németh Mária

3. Bali Veronika

Kislabdahajítás- Fiú (2012-2015 korosztály)

1. Hársfalvi Áron

2. Budai Barnabás

3. Senkó Alexander

400m futás (2019 korosztály)