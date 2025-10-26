október 26., vasárnap

Verseny

1 órája

Futás, mosoly, lendület – Kanizsán újra hódít az atlétika! (galéria)

Címkék#Varga Niki#verseny#Nagykanizsa#atlétika

Remek hangulatú atlétika versenyt rendeztek szombaton délelőtt Nagykanizsán. A kissé csípős időben közel félszáz gyerek tehette próbára ügyességét, gyorsaságát, ruganyosságát a Mindenki Sportpályáján.

Pásztor András
Fotó: BALAZS VARGA

A megmérettetés egyfajta háziverseny volt, az elmúlt időszakban ugyanis Varga Niki edző vezetésével egyre több fiatal kezdett mozogni, sportolni a dél-zalai városban. Az edzések monotonitását oldották fel a szombati versennyel, a gyerekeknek ugyanis szükségük van a megmérettetésre, illetve a szülők és az edzők is visszaigazolást kaphattak a befektetett munka eredményéről. Mint azt Varga Niki elmondta: nem titkolt céljuk, hogy ismét felélesszék az atlétika iránti igényt Nagykanizsán, illetve, hogy egyesületté alakulva a sportági szövetség versenyein is részt vegyenek a jövőben.

A gyerekek távolugrásban, futásban és kislabdahajításban versenyeztek.   Fotó: BALAZS VARGA

A szombati verseny közös bemelegítéssel kezdődött, majd futásban, távolugrásban és kislabda hajításban mérhették össze tudásukat a gyerekek. Íme az eredmények:

40m futás (2019 korosztály) 

1. Vittman Sára 

2. Benke Lili

3. Vincze-Cseh Jázmin 

40m futás (2017 korosztály)

1. Szappanos Péter 

2. Senkó Natasa

3. Cséplő Dániel

40m futás (2016 korosztály)

1.Kozma Jocó 

2. Hohl Hanna

3. Vinczek-Cseh Máté 

60m futás- Lány (2014-2016 korosztály)

1. Németh Emma

2. Németh Mária 

3. Lepsényi-Hóman Róza 

60m futás- Fiú (2012-2015 korosztály)

1. Budai Barnabás 

2. Senkó Alexander

3. Horváth Botond

Távolugrás (2019 korosztály)

1. Vittman Sára 

2. Benke Lili 

3. Vinczek-Cseh Jázmin 

Távolugrás (2017 korosztály)

1. Szappanos Péter 

2. Horváth Dávid 

3. Svélecz Olivér

Távolugrás (2016 korosztály)

1. Kozma Jocó 

2. Hohl Hanna 

3. Vinczek-Cseh Máté 

Távolugrás- Lány (2014-2016 korosztály)

1. Németh Mária 

2. Németh Emma 

3. Lepsényi-Hóman Róza 

Távolugrás- Fiú (2012-2015 korosztály)

1. Budai Barnabás 

2. Senkó Alexander 

3. Hársfalvi Áron 

Kislabdahajítás (2019 korosztály) 

1. Vittman Sára 

2. Benke Lili 

3. Vinczek-Cseh Jázmin 

Kislabdahajítás (2017 korosztály)

1. Horváth Dávid 

2. Cséplő Dániel 

3. Szappanos Péter 

Kislabdahajítás (2016 korosztály)

1. Kozma Jocó 

2. Vinczek-Cseh Máté 

3. Benke Mátyás 

Kislabdahajítás- Lány (2014-2016 korosztály)

1. Horváth Lotti 

2. Németh Mária 

3. Bali Veronika 

Kislabdahajítás- Fiú (2012-2015 korosztály)

1. Hársfalvi Áron 

2. Budai Barnabás 

3. Senkó Alexander 

400m futás (2019 korosztály)

1. Vittman Sára 

2. Benke Lili 

3. Vinczek-Cseh Jázmin 

400m futás (2017 korosztály) 

1. Szappanos Péter 

2. Cséplő Dániel 

3. Dömötörfy Dominik 

400m futás (2016 korosztály)

1. Kozma Jocó 

2. Hohl Hanna 

3. Pálfy Misa

800m futás- Lány (2014-1016 korosztály)

1. Németh Emma 

2. Németh Mária 

3. Lepsényi-Hóman Róza 

800m futás- Fiú (2012-2015 korosztály)

1. Senkó Alexander 

2. Horváth Botond 

3. Budai Barnabás

A versenyről készült galériát itt tekintheti meg:

Kanizsán újra hódít az atlétika

Fotók: Pásztor András

 

 

