Futás, mosoly, lendület – Kanizsán újra hódít az atlétika! (galéria)
Remek hangulatú atlétika versenyt rendeztek szombaton délelőtt Nagykanizsán. A kissé csípős időben közel félszáz gyerek tehette próbára ügyességét, gyorsaságát, ruganyosságát a Mindenki Sportpályáján.
Fotó: BALAZS VARGA
A megmérettetés egyfajta háziverseny volt, az elmúlt időszakban ugyanis Varga Niki edző vezetésével egyre több fiatal kezdett mozogni, sportolni a dél-zalai városban. Az edzések monotonitását oldották fel a szombati versennyel, a gyerekeknek ugyanis szükségük van a megmérettetésre, illetve a szülők és az edzők is visszaigazolást kaphattak a befektetett munka eredményéről. Mint azt Varga Niki elmondta: nem titkolt céljuk, hogy ismét felélesszék az atlétika iránti igényt Nagykanizsán, illetve, hogy egyesületté alakulva a sportági szövetség versenyein is részt vegyenek a jövőben.
A szombati verseny közös bemelegítéssel kezdődött, majd futásban, távolugrásban és kislabda hajításban mérhették össze tudásukat a gyerekek. Íme az eredmények:
40m futás (2019 korosztály)
1. Vittman Sára
2. Benke Lili
3. Vincze-Cseh Jázmin
40m futás (2017 korosztály)
1. Szappanos Péter
2. Senkó Natasa
3. Cséplő Dániel
40m futás (2016 korosztály)
1.Kozma Jocó
2. Hohl Hanna
3. Vinczek-Cseh Máté
60m futás- Lány (2014-2016 korosztály)
1. Németh Emma
2. Németh Mária
3. Lepsényi-Hóman Róza
60m futás- Fiú (2012-2015 korosztály)
1. Budai Barnabás
2. Senkó Alexander
3. Horváth Botond
Távolugrás (2019 korosztály)
1. Vittman Sára
2. Benke Lili
3. Vinczek-Cseh Jázmin
Távolugrás (2017 korosztály)
1. Szappanos Péter
2. Horváth Dávid
3. Svélecz Olivér
Távolugrás (2016 korosztály)
1. Kozma Jocó
2. Hohl Hanna
3. Vinczek-Cseh Máté
Távolugrás- Lány (2014-2016 korosztály)
1. Németh Mária
2. Németh Emma
3. Lepsényi-Hóman Róza
Távolugrás- Fiú (2012-2015 korosztály)
1. Budai Barnabás
2. Senkó Alexander
3. Hársfalvi Áron
Kislabdahajítás (2019 korosztály)
1. Vittman Sára
2. Benke Lili
3. Vinczek-Cseh Jázmin
Kislabdahajítás (2017 korosztály)
1. Horváth Dávid
2. Cséplő Dániel
3. Szappanos Péter
Kislabdahajítás (2016 korosztály)
1. Kozma Jocó
2. Vinczek-Cseh Máté
3. Benke Mátyás
Kislabdahajítás- Lány (2014-2016 korosztály)
1. Horváth Lotti
2. Németh Mária
3. Bali Veronika
Kislabdahajítás- Fiú (2012-2015 korosztály)
1. Hársfalvi Áron
2. Budai Barnabás
3. Senkó Alexander
400m futás (2019 korosztály)
1. Vittman Sára
2. Benke Lili
3. Vinczek-Cseh Jázmin
400m futás (2017 korosztály)
1. Szappanos Péter
2. Cséplő Dániel
3. Dömötörfy Dominik
400m futás (2016 korosztály)
1. Kozma Jocó
2. Hohl Hanna
3. Pálfy Misa
800m futás- Lány (2014-1016 korosztály)
1. Németh Emma
2. Németh Mária
3. Lepsényi-Hóman Róza
800m futás- Fiú (2012-2015 korosztály)
1. Senkó Alexander
2. Horváth Botond
3. Budai Barnabás
Kanizsán újra hódít az atlétikaFotók: Pásztor András