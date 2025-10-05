Újra fordítás, újra János-dupla - újra nyert az FC Nagykanizsa (galéria)

Gabala Krisztián, az FC Nagykanizsa edzője előzetesen azt mondta, egyértelműen nehéz mérkőzésre számít, melyen a második csapatok kiszámíthatatlanságával kell többek közt megküzdeniük. Úgy vélte, fizikálisan tökéletesen felkészített ellenféllel találkoznak, miközben a hazai csapatból hiányzik Lőrincz Bence, de kisebb problémák miatt Vékony és Godzsajev is csak a kispadon kezd. A papírforma alapján a hazaiak egyértelmű esélyesként léptek pályára vasárnap, éppen úgy mint legutóbb, a Pénzügyőr ellen.

Pirosban János Norbert, az FC Nagykanizsa támadója nyargal a paksi kapu felé.

Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa - Paksi FC II. 2-1 (0-1)

Olajbányász-stadion, 300 néző. Jv.: Molnár R.

FCN: Mészáros - Nemes, Eckl, Szanyi, Varga (Ekker, a szünetben) - Nagy (Godzsajev, 59.), Lőrincz A. (Vékony, 84.) - Horváth B. (Vajda, a szünetben), Medgyesi, Baglady - János (Cserkuti-Németh, 93.). Edző: Gabala Krisztián.

Gólszerző: János (51., 54.), illetve Köllő (5.).

Az 5. percben a két csapatkapitány "játszott össze": egy felívelt szabadrúgást hazai részről Szanyi tulajdonképpen levett Köllőnek, aki a 16-osról higgadtan a hálóba lőtt, 0-1. A 12. percben Lőrincz A. 23 méterről, kecsegtető helyzetből elvégzett szabadrúgását megfogta a vendégek kapusa. Jól tömörült és nagy energiával védekezett a Paks, a hazaiaknak meg kellett szenvedniük azért is, hogy a paksi büntető területre eljussanak. A 35. percben János perdítésével Horváth B. lépett ki jobbról, óriási helyzetben leadott lövése azonban elakadt a kivetődő paksi kapusban. Erősödött a hazai nyomás: két perccel később János került szembe Wiesnerrel - a szög itt jóval élesebb volt, a végeredmény viszont ugyanaz lett. A 42. perc végén Lőrincz B. szép lövését ütötte ki a bal sarok elől a vendégek hálóőre. A félidő utolsó harmadában alig járt a labda a hazai térfélen, de hiába a kanizsai fölény, az eredmény nem változott.

Jött a második félidő és az FC Nagykanizsa fordítása

Kellett pár perc, hogy a Kanizsa a szünet után újra elérje az üzemi hőmérsékletet, de az 51. percben formás jobb oldali akciót vezettek a piros-kékek: Vajda passzát Ekker lőtte középre, majd a labda János elé került, aki estében egyenlített, 1-1. A zalaiak egyértelműen irányítottak és mentek tovább az újabb gólért. Az 54. percben ismét Vajda és Ekker bontotta meg a paksiak bal oldali védelmét, ezúttal a centerezés is pontosabb volt, János pedig első szándékból bevágta a második hazai találatot, 2-1. A 66. percben meglehetett volna János mesterhármasa is, de Vajda passzát egy kicsivel a jobb alsó sarok mellé perdítette. A 70. perc után kezdett felbátorodni a Paks, de egy vendég szöglet után remek hazai kontralehetőség adódott. A lerohanás végén Lőrincz A. labdáját hárította Wiesner. Pár perccel később a túloldalon hasonló szituációban így tett Mészáros is. Az utolsó percekben a Kanizsa ölte az időt, a Paks alig jutott labdához, amellyel támadhatott volna.