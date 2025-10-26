Két percig sem tartott az FC Nagykanizsa öröme

A baranyai vármegyeszékhely "kisebb" csapata, a PTE-PEAC hét nyeretlen mérkőzéssel és két ponttal kezdte a bajnokságot, utóbbi öt mérkőzése közül azonban már hármat is megnyert, így az FC Nagykanizsa nem vehette félvállról az összecsapást.

Lőrincz Attila készül lövéshez az FC Nagykanizsa egy korábbi, Paks II. elleni mérkőzésén.

Fotó: Szakony Attila

PTE-PEAC - FC Nagykanizsa 1-1 (0-0)

PMFC-stadion, 100 néző. Jv.: Kakuk.

FCN: Mikler - Vékony, Szanyi, Nemes - Godzsajev, Medgyesi (Lőrincz B., 85.) - Horváth B. (Vajda, 63.), Lőrincz A., Baglady - János (Ekker, a szünetben), Cserkuti-Németh (Dragóner, 63.). Edző: Gabala Krisztián.

Gólszerző: Than (77.), illetve Dragóner (75.).

Még tíz perc sem telt el és az éllovas pozíciót az előző fordulóban visszaszerző Kanizsa eltalálta már a kapufát, illetve egyszer ziccerben kellett tisztáznia a kifútó hazai kapusnak - érett tehát a zalai gól. A folytatásban azonban kiegyenlítettebb lett a játék, inkább a vendégek kezdeményeztek, de a házigazda sem tűnt megilletődöttnek. Szünetig élénk mezőnyjáték zajlott, melyben egy-egy távoli lövést jegyezhettünk fel eredményként.

Dragóner góljával vezetett az FC Nagykanizsa

Fordulás után 12 percet kellett várni az első, kaput eltaláló lövésre, amit Mikler hárított. Ez is jelezte, hogy a PEAC egy fokozattal bátrabbra váltott. Igazi események nélkül peregtek a percek, majd kanizsai cserék hoztak némi színt: Ekker kiugratása után Dragóner lőtt gólt, lesről. Pár perccel később utóbbi ívelt balról Baglady fejére, aki azonban az ötösön nem találta el a labdát. A Kanizsa hosszú hajrát nyitott, mely a 75. percben meghozta az eredményt is: a 16-os előterében Dragóner fordult kapura és a jobb alsó sarokba küldte a labdát, 0-1. Az öröm azonban két percig sem tartott: jobbról érkező labda Thant találta üresen középen, ő pedig nem hibázott, 1-1. Ettől kezdve a hazaiak minden mozdulatán látszott, hogy örülnek az egy pontnak, a rengeteg ápolás és egyéb huzavona közepette pedig a vendégek már nem tudtak újra eljutni a kapuig.

Az FTC II. és a Kaposvár nyert a fordulóban, így az FC Nagykanizsa előnye csökkent az élen.