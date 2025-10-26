40 perce
Két percig sem tartott az FC Nagykanizsa öröme
A labdarúgó NB III Délnyugati csoportjában is már csak két forduló van hátra az őszi szezonból. A címvédő és éllovas FC Nagykanizsa a 13. fordulóban Pécsre látogatott és egy ponttal térhetett haza.
A baranyai vármegyeszékhely "kisebb" csapata, a PTE-PEAC hét nyeretlen mérkőzéssel és két ponttal kezdte a bajnokságot, utóbbi öt mérkőzése közül azonban már hármat is megnyert, így az FC Nagykanizsa nem vehette félvállról az összecsapást.
PTE-PEAC - FC Nagykanizsa 1-1 (0-0)
PMFC-stadion, 100 néző. Jv.: Kakuk.
FCN: Mikler - Vékony, Szanyi, Nemes - Godzsajev, Medgyesi (Lőrincz B., 85.) - Horváth B. (Vajda, 63.), Lőrincz A., Baglady - János (Ekker, a szünetben), Cserkuti-Németh (Dragóner, 63.). Edző: Gabala Krisztián.
Gólszerző: Than (77.), illetve Dragóner (75.).
Még tíz perc sem telt el és az éllovas pozíciót az előző fordulóban visszaszerző Kanizsa eltalálta már a kapufát, illetve egyszer ziccerben kellett tisztáznia a kifútó hazai kapusnak - érett tehát a zalai gól. A folytatásban azonban kiegyenlítettebb lett a játék, inkább a vendégek kezdeményeztek, de a házigazda sem tűnt megilletődöttnek. Szünetig élénk mezőnyjáték zajlott, melyben egy-egy távoli lövést jegyezhettünk fel eredményként.
Dragóner góljával vezetett az FC Nagykanizsa
Fordulás után 12 percet kellett várni az első, kaput eltaláló lövésre, amit Mikler hárított. Ez is jelezte, hogy a PEAC egy fokozattal bátrabbra váltott. Igazi események nélkül peregtek a percek, majd kanizsai cserék hoztak némi színt: Ekker kiugratása után Dragóner lőtt gólt, lesről. Pár perccel később utóbbi ívelt balról Baglady fejére, aki azonban az ötösön nem találta el a labdát. A Kanizsa hosszú hajrát nyitott, mely a 75. percben meghozta az eredményt is: a 16-os előterében Dragóner fordult kapura és a jobb alsó sarokba küldte a labdát, 0-1. Az öröm azonban két percig sem tartott: jobbról érkező labda Thant találta üresen középen, ő pedig nem hibázott, 1-1. Ettől kezdve a hazaiak minden mozdulatán látszott, hogy örülnek az egy pontnak, a rengeteg ápolás és egyéb huzavona közepette pedig a vendégek már nem tudtak újra eljutni a kapuig.
Az FTC II. és a Kaposvár nyert a fordulóban, így az FC Nagykanizsa előnye csökkent az élen.