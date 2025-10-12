Bombameglepetés: az Érd kiütötte az FC Nagykanizsa csapatát

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportban a 11. fordulót rendezték a hét végén. Az FC Nagykanizsa együttese vasárnap kora délután az Érdi VSE vendége volt, esélyesként érkezett a zalai együttes, hiszen az élről várta a játéknapot.

A találkozó János Norbert bombagóljával indult. Ki gondolta volna, hogy ez lesz a vége: az FC Nagykanizsa csapatát 5-1-re kiütötte az Érd.

Fotó: Szakony Attila

Érdi VSE - FC Nagykanizsa 5-1 (3-1)

Érd, 150 néző. Jv.: Takács Á.

FC Nagykanizsa: Mészáros (Őri K., 52.) - Ekker, Eckl, Vékony, Nemes - Lőrincz A., Godzsejev (Cserkuti-Németh, 81.), Baglady (Medgyesi, 52.) - Dragóner, Jnos N., Vajda R. (Kapus, 61.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Farkas B. (8., 10.), Kárász (24., 90+3.), Suszter (84.), illetve János N. (6.),

Az FC Nagykanizsa remekül kezdett, de aztán...

Az éllovas FC Nagykanizsa nem sokat teketóriázott, pontosabban János Norbert... A kanizsaiak támadója ez előző két fordulóban duplázott a Pénzügyőr és a Paksi FC II. ellen, mindkét mérkőzést az ő találataival nyerte meg csapata 2-1-re. Vasárnap, az Érd otthonában a 6. percben János Norbert folytatta, de még hogy! A kaputól 30 méterre letett szabadrúgásból ballal hatalmas hólt lőtt a léc alá. Ennél jobb kezdésről nem is álmodhatott volna a kanizsaicsapat, de aztán számára rémálommá vált a folytatás. A 8. és a 10. percben egy szabadrúgás és egy szöglet után Farkas Bálint vette a be a kanizsai kaput, és máris vezetett az Érd. A 24. percben újabb pontrúgás következett, amikor szabadrúgásból kerül a kapu elé a labda, Kárász pedig befejelte... Három pontrúgás után kapott gólokat az FC Nagykanizsa és az Érd 3-1-re vezetett. Az esélyesebb kanizsaiak többet birtokolták a labdát, többet is támadtak és az első félidőben akadt három óriási helyzetük is, de nem tudtak ezekből betalálni.

Kényszerű csere, kihagyott tizenegyes

Gabala Krisztián egyelőre várt a cserékkel, de nem sokáig. Alig kezdődött el a második félidő, amikor Baglady Kornél megsérült, és ekkor "lépett körbe" a fiatalszabály. Az NB III.-ban ugyanis folyamatosan a pályán kell lennie egy 2007. január elseje, vagy azt követően született labdarúgót. Badlady helyett érkezett Medgyesi a pályára, Mészáros kapus helyett pedig Őri Krisztofer... A kapusposztra állt be a fiatal játékos. Az FC Nagykanizsa próbálkozott, ment előre de nem sok sikerrel, aztán a 76. percben büntetőhöz jutott, de Dragóner gyengén helyezett lövését megfogta a hazai kapus. A feketeleves ezután jött: a 84. percben Suszter, az érdiek játékosa lépett ki és a kint álló kapu felett 20 méterről emelt a kapuba. Ezzel 4-1-re vezetett az Érd és a forduló meglepetését is szolgáltatta és még "rápakolt" egy gólt a hosszabbításban.