FC Nagykanizsa: tényleg kisiklás volt csak, itthon feledtette ezt (galéria)

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a 12. fordulóban az FC Nagykanizsa a Dombóvár ellen szerette volna feledtetni az előző heti 5-1-es vereségét. Ez az eredmény igencsak nagy meglepetésnek számított, hiszen az élen álló kanizsaiak a jóval hátrébb helyezkedő Érdtől kaptak ki, de már akkor úgy fogalmaztak a dél-zalaiak: ez csak kisiklás kell, hogy legyen.

Az FC Nagykanizsa támadóját, János Norbertet szereli az utolsó pillanatban a vendégek játékosa az ötös vonalánál

Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa - Dombóvári FC (0-1)

Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Juhász.

FC Nagykanizsa: Mikler - Nemes , Szanyi, Eckl, - Lőrincz A., Godzsajev (Medgyesi, 46.), Baglady, Varga D. (Ekker, 25.) - Vajda R. (Horváth B., 25.), Dragóner (Cserkuti-Németh, 60.), János N. (Lőrincz B., 84.). Vezetőedző: Gabala Krisztián.

Gólszerzők: Cserkuti-Németh (60.), János N. (65.), Lőrincz B. (90.), illetve Szatmári (33.).

Kiállítva: Mayer (66.).

Bátran kezdett a sereghajtó

A sereghajtó Dombóvár volt a vendég vasárnap az Olajbányász-stadionban, amely viszont igyekezett rácáfolni a papírformára. A tolnaiak ugyanis bátran kezdtek, mi több, a nagyobb lehetőségeik is nekik voltak. Bármelyikből gól lehetett volna, ha a végén jobban céloznak. A második helyezett dél-zalaiaknak viszont kötelező volt győzni, de nem tetszhetett Gabala Krisztián vezetőedzőnek az a játék, amit csapata mutatott, hiszen már a 25. percben kettős cserét hajtott végre. Az FC Nagykanizsa ugyan kidolgozta a helyzeteit, a vendégkapus többször is az utolsó pillanatban hárított, de nem esett hazai gól. A vendégeké viszont igen, hiszen egy pontos kontra végén Szatmári betalált.