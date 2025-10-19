október 19., vasárnap

Labdarúgó NB III.

1 órája

FC Nagykanizsa: tényleg kisiklás volt csak, itthon feledtette ezt (galéria)

Címkék#délnyugati csoport#labdarúgó NB III#FC Nagykanizsa#Dombóvár

Az előző heti botlás után hazai pályán szeretett volna javítani az FC Nagykanizsa labdarúgócsapata. A vasárnapi ellenfél a Dombóvár együttese volt és az FC Nagykanizsa a második félidőben már bedarálta az ellenfelet, begyűjtve a három pontot.

Kerkai Attila

A labdarúgó NB III. Délnyugati csoportjában a 12. fordulóban az FC Nagykanizsa a Dombóvár ellen szerette volna feledtetni az előző heti 5-1-es vereségét. Ez az eredmény igencsak nagy meglepetésnek számított, hiszen az élen álló kanizsaiak a jóval hátrébb helyezkedő Érdtől kaptak ki, de már akkor úgy fogalmaztak a dél-zalaiak: ez csak kisiklás kell, hogy legyen. 

Az FC Nagykanizsa támadóját, János Norbertet szereli az utolsó pillanatban a vendégek játékosa az ötös vonalánál
Fotó: Szakony Attila

FC Nagykanizsa - Dombóvári FC (0-1)
Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Juhász. 
FC Nagykanizsa: Mikler - Nemes , Szanyi, Eckl, - Lőrincz A., Godzsajev (Medgyesi, 46.), Baglady, Varga D. (Ekker, 25.) - Vajda R. (Horváth B., 25.), Dragóner (Cserkuti-Németh, 60.), János N. (Lőrincz B., 84.). Vezetőedző: Gabala Krisztián. 
Gólszerzők: Cserkuti-Németh (60.), János N. (65.), Lőrincz B. (90.), illetve Szatmári (33.). 
Kiállítva: Mayer (66.). 

Bátran kezdett a sereghajtó

A sereghajtó Dombóvár volt a vendég vasárnap az Olajbányász-stadionban, amely viszont igyekezett rácáfolni a papírformára. A tolnaiak ugyanis bátran kezdtek, mi több, a nagyobb lehetőségeik is nekik voltak. Bármelyikből gól lehetett volna, ha a végén jobban céloznak. A második helyezett dél-zalaiaknak viszont kötelező volt győzni, de nem tetszhetett Gabala Krisztián vezetőedzőnek az a játék, amit csapata mutatott, hiszen már a 25. percben kettős cserét hajtott végre. Az FC Nagykanizsa ugyan kidolgozta a helyzeteit, a vendégkapus többször is az utolsó pillanatban hárított, de nem esett hazai gól. A vendégeké viszont igen, hiszen egy pontos kontra végén Szatmári betalált. 

FC Nagykanizsa–Dombóvár

Fotók: Szakony Attila

Az FC Nagykanizsa a szünet után döntött

Ezzel az eredménnyel pedig érett megint egy meglepetés, és a Dombóvár továbbra is bátran játszott. A kanizsaiak nem tudták a kapuba juttatni a labdát. Aztán igen! Cserkuti-Németh Olivért vezényelte edzője a pályára, aki nem töltött 15 másodpercet a pályán, amikor egy jobb oldali szabadrúgásnál, keresztbe mozogva pörgetett 8 méterről a jobb alsó sarokba. Az egyenlítés tehát megvolt, majd a vezetés is. Nem sokkal később ugyanis egy nagy kapu előtti kavarodás végén közelről lőtt János Norbert a kapuba. Tíz főre olvadt a Dombóvár, hiszen második sárgával kiszállt a játékból Mayer Máté, így tovább nőtt a hazai esély, hogy a három pontot otthon tartsa. Innentől már nem is hibázott a hazai együttes, sőt, a sérüléséből visszatért Lőrincz Bence szép góllal állította be a végeredményt (3-1). 

Az FC Nagykanizsa legyőzte a Dombóvár csapatát, ezzel feledtette a múlt heti kisiklást. 

 

