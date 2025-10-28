18 perce
Hordozott magában pikantériát a zalai női derbi
A női labdarúgó NB II. Nyugati csoportjában legutóbb zalai rangadót rendeztek, hiszen a tabellán negyedik FC Nagykanizsa az ötödik Zalaegerszegi TE FC-t fogadta.
Az FC Nagykanizsa csapata a végén is örülhetett: a kanizsaiak nyerték a zalai NB II.-es női rangadót. Fotó: FC Nagykanizsa
FC Nagykanizsa - ZTE FC 3-0 (0-0)
Nagykanizsa, 60 néző. Jv.: Takács M.
FC Nagykanizsa: Sebők (Vékási) - Szabó Zs., Molnár R. (Dencs), Pintér D., Kaszás (Torma), Farkas Cs., Sóstai, Gergelics, Németh P., Sipőcz, Domján-Köröcz. Edző: Domján Péter.
ZTE FC: Kiss E. - Nagy B., Szegedi, Simon, Bicsák (Széplaki), Kopcsándi, Major (Horváth K.), Melus, Harsányi, Mezőfi, Török P. Edző: Pergelné Kalamár Andrea.
Gólszerzők: Sipőcz (52. - 11-esből), Farkas Cs. (79.), Sóstai (92.)
A 7. forduló keretében megrendezett női NB II.-es focimeccs hordozott magában pikantériát - mint mindig... Az első félidő hozta is a maga - elsősorban taktikai - csatározását, de még gólok nélkül. Nem úgy a második játékrész! Akkor a hazai nyomás már egy büntetőből megszerzett vezetést eredményezett. Ezt követően a kanizsaiak ügyesen "manővereztek", idővel már nem csak úgy tűnt, hogy lehozhatják az egerszegiekkel szembeni találkozót, de további találatokkal le is hozták biztosan a 90 percet három ponttal.