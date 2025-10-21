Északon és nyugaton sem tudott nyerni a listavezető

Északi-csoport

Tarr Andráshida SC II–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–1 (0–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Éder G.

Andráshida SC II: Molnár M. – Némethy, Sipos K., Komáromy, Paucsa, Csiszár, Pálinkás, Szacskó, Cserkuti (Sipos Zs.), Berki (Ocskó), Újj. Edző: Tóth László.

Egervár-Vasboldogasszony: Balogh A. – Hangácsi, Hideg, Morth, Ódor, Gángó, Blaskovics, Pongrácz, Tóth M. (Nátrán), Varga A., Horváth M. Edző: Pecsics Tibor.

Gólszerzők: Pálinkás, ill. Horváth M.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Police-Ola–Babosdöbréte 9–1 (7–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Gróf L.

Police-Ola: Karakai – Szalay, Karvalics, Végh (Szakos), Goldfinger, Bognár, Solymos (Bősze), Szeles, Balázs (Gaál), Széll, Vizlendvai. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.

Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi, Nagy J. (Goldfinger), Ugranyecz, Krápicz, Fábián (Gyöngyössy), Horváth B. (Szalai), Tóthi (Németh M.), Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.

Gólszerzők: Bognár (3), Karvalics (2), Vizlendvai (2), Goldfinger, Solymos, ill. Tóthi.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zalaszentgyörgy–Bak 4–0 (2–0)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Tóth J.

Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör B. (Pataki), Cserkuti (Gulyás), Bödör Gy. (Miszori), Végh, Czömpöl, Sári, Kovács B. (Járfás), Fekete, Némethy, Patona. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Bak: Timbókovics (Horváth S.) – Szabó D., Deák, Szabó S., Sebestyén, Bohár, Mészáros, Millei (Antal), Kaposvári, Horváth A., Fenyősi (Edve). Edző: Eszter Róbert.

Gólszerzők: Pataki, Kovács B., Végh, Fekete.

Jók: Czömpöl, Némethy, Patona, Sári, Kovács B., ill. senki

Bagod-Boldogfa–Sárhida 3–2 (2–2)

Zalaboldogfa. Jv.: Tóth A.

Bagod-Boldogfa: Németh G. – Kutasi, Tóth P. (Kiss Mi.), Pörösei (Varga M.), Vörös Á., Pati (Kiss Ma.), Vörös A., Hidi (Farkas M.), Bakonyi (Tóth A.), Szekér, Palkovics (Kertész). Edző: Devecser István.

Sárhida: Nagy D. – Zubor (Bakos), Tóth T., Herczeg, Tóth B., Karakai, Balogh M. (Horváth K.), Palkovics, Balogh T. (Kaszás), Hácskó (Németh K.), Pencsov. Edző: Hajdu László.

Gólszerzők: Pörösei (2), Kutasi, ill. Balogh M., Balogh T.

Jók: Vörös Á. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.