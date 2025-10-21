39 perce
Északon és nyugaton sem tudott nyerni a listavezető
A hét végén újabb fordulóval folytatódtak a Zala vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei az Északi- és a Nyugati-csoportban. Északon a Zalaszentgyörgy begyűjtötte a három pontot és jobb gólkülönbségének köszönhetően átvette a vezetést a döntetlenre végző Egervár-Vasboldogasszonytól. Nyugaton csak ikszelt a Becsvölgye, így vesztett pontok tekintetében beérte a Páka és egyetlen pontra megközelítette a Zalabaksa is a listavezetőt.
A Tófej Soós Balázs (kékben a labdával) góljával szerzett vezetést Becsehelyen a két csapat 1–1-es döntetlennel zárult mérkőzésén
Fotó: Pezzetta Umberto
Északi-csoport
Tarr Andráshida SC II–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–1 (0–1)
Zalaegerszeg. Jv.: Éder G.
Andráshida SC II: Molnár M. – Némethy, Sipos K., Komáromy, Paucsa, Csiszár, Pálinkás, Szacskó, Cserkuti (Sipos Zs.), Berki (Ocskó), Újj. Edző: Tóth László.
Egervár-Vasboldogasszony: Balogh A. – Hangácsi, Hideg, Morth, Ódor, Gángó, Blaskovics, Pongrácz, Tóth M. (Nátrán), Varga A., Horváth M. Edző: Pecsics Tibor.
Gólszerzők: Pálinkás, ill. Horváth M.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Police-Ola–Babosdöbréte 9–1 (7–1)
Zalaegerszeg. Jv.: Gróf L.
Police-Ola: Karakai – Szalay, Karvalics, Végh (Szakos), Goldfinger, Bognár, Solymos (Bősze), Szeles, Balázs (Gaál), Széll, Vizlendvai. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi, Nagy J. (Goldfinger), Ugranyecz, Krápicz, Fábián (Gyöngyössy), Horváth B. (Szalai), Tóthi (Németh M.), Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Gólszerzők: Bognár (3), Karvalics (2), Vizlendvai (2), Goldfinger, Solymos, ill. Tóthi.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Zalaszentgyörgy–Bak 4–0 (2–0)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Tóth J.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör B. (Pataki), Cserkuti (Gulyás), Bödör Gy. (Miszori), Végh, Czömpöl, Sári, Kovács B. (Járfás), Fekete, Némethy, Patona. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Bak: Timbókovics (Horváth S.) – Szabó D., Deák, Szabó S., Sebestyén, Bohár, Mészáros, Millei (Antal), Kaposvári, Horváth A., Fenyősi (Edve). Edző: Eszter Róbert.
Gólszerzők: Pataki, Kovács B., Végh, Fekete.
Jók: Czömpöl, Némethy, Patona, Sári, Kovács B., ill. senki
Bagod-Boldogfa–Sárhida 3–2 (2–2)
Zalaboldogfa. Jv.: Tóth A.
Bagod-Boldogfa: Németh G. – Kutasi, Tóth P. (Kiss Mi.), Pörösei (Varga M.), Vörös Á., Pati (Kiss Ma.), Vörös A., Hidi (Farkas M.), Bakonyi (Tóth A.), Szekér, Palkovics (Kertész). Edző: Devecser István.
Sárhida: Nagy D. – Zubor (Bakos), Tóth T., Herczeg, Tóth B., Karakai, Balogh M. (Horváth K.), Palkovics, Balogh T. (Kaszás), Hácskó (Németh K.), Pencsov. Edző: Hajdu László.
Gólszerzők: Pörösei (2), Kutasi, ill. Balogh M., Balogh T.
Jók: Vörös Á. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.
Nagylengyel–Göcsej Németfalu 0–5 (0–4)
Nagylengyel. Jv.: Kondákor P.
Nagylengyel: Fülöp – Mentes (Lévai R.), Vinkó, Déri (Farkas A.), Szalai, Halász, Völler (Lévai J.), Kocsis, Dávid (Horváth R.), Csöndes (Toplak), Király. Edző: Németh László.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Vass, Domján (Bertók D.), Ragán, Ábrahám, Kovács M., Solymosi, Bertók J., Pataki. Edző: Péteri Gáspár.
Gólszerzők: Bertók J. (3), Ragán, Pataki.
Jók: senki, ill. Bertók J. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Seldon Hungary Salomvár–Zalalövő II-Zalaháshágy 1–2 (1–1)
Salomvár. Jv.: Kovács V.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Németh D., Fülöp, Mesics, Radics, Tamás, Schut, Kulda, Bogár, Németh M. Edző: Szujker Attila.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze (Molnár M.), Vaspöri, Kovács Sz. (Molnár B.), Fekete, Kalamár (Laskai), Ivanik, Gál, Málics (Laposa), Hegedűs (Sárosi), Völgyi. Edző: Kalamár Krisztián.
Gólszerzők: Radics, ill. Völgyi, Fekete.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Nyugati-csoport
ADA Nova–Szécsisziget 2–2 (0–0)
Nova. Jv.: Vörös L.
Nova: Lendvai – Sárközi (Balog Z.), Nunkovics, Máté (Katona), Varga D. (Horváth R.), Horváth D., Mihályka, Balog Sz., Bangó, Horváth T., Mayer. Edző: Farkas István.
Szécsisziget: Tóth Cs. – Koczfán, Szabó K., Nehéz, Orsós M. (Radmanics), Kulcsár G., Bekk, Holl, Szekér (Kovács A.), Porédos, Kulcsár E. (Orsós A.). Edző: Gazdag Tamás.
Gólszerzők: Balog Sz., Mayer, ill. Szabó K., Koczfán.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Balog Z. (93.), Mayer (93.), Balog Sz. (93.), ill. Kovács A. (93.).
Bárszentmihályfa–Gutorfölde 1–0 (0–0)
Bárszentmihályfa. Jv.: Lebár D.
Bárszentmihályfa: Balogh T. – Antal, Orsós (Ábrahám), Sebestyén, Németh I., Kovács L., Fekete (Sebők), Ruzsa, Lukács (Kiss T.), Kancsal K., Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Gutorfölde: Tóth T. (Sebők) – Józsa, Liszi Pa., Fischer (Kaszás), Hári, Kása, Pencz, Kovács P. (Horváth E.), Mikó, Domján (Jandó), Kocsis.
Gólszerző: Orsós.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Becsvölgye–Tófej Kerámia 1–1 (1–1)
Becsvölgye. Jv.: Szalai L.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot, Héder, Domján, Nierer, Gerencsér (Horváth Á.), Németh Márk, Tóth P., Németh Máté, Bécs (Kerkai), Kiss P. Edző: Geráth Dániel.
Tófej: Gombos – Fatér, Nagy Z., Kovács I. (Bátorfi), Bujtor, Soós B., Belső, Józsa, Paucsa (Kiss Zs.), Soós T. (Németh T.), Czigány. Edző: Kovács Zoltán.
Gólszerzők: Domján, ill. Soós B.
Jók: az egész csapat, ill. Gombos és mindenki.
Vármegyei III. osztály: Becsvölgye–Tófej
Tormafölde–Zalabaksa 1–2 (0–0)
Tormafölde. Jv.: Sándor Sz.
Tormafölde: Makaró – Vitéz (Eger), Pilhoffer, Dunai, Czigány, Kondákor, Pozsgai (Kókai), Igazi (Balogh J.), Virágh, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Zalabaksa: Dóra – Bertalan, Horváth Á. (Borsos), Zabó J., Boros, Kámán (Pesti), Zabó Á., Pongrácz, Bazsika, Kulcsár, Farkas M. Edző: Bazsika Ferenc.
Gólszerzők: Süle Be., ill. Pesti, Farkas M.
Jók: Kondákor, ill. az egész csapat.
Zalatárnok–Pórszombat 1–2 (0–2)
Zalatárnok. Jv.: Dömötör P.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Sipos, Kocsis A. (Tóth M.), Farkas Á., Jakab, Rituper, Lóránt, Dóczi, Kocsis B., Kanta. Edző: Somogyi Zsolt.
Pórszombat: Kőrösi – Csordás, Kovács Ba., Kiss M., Csóbor, Lapat, Kovács P. (Kovács Be.), Kovács A., Szabó M., Szakos, Boros. Edző: Nagy Zoltán.
Gólszerzők: Tóth M., ill. Boros, Máté (öngól).
Jók: senki, ill. az egész csapat.
A Páka–Szilvágy mérkőzés félbeszakadt.