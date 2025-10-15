október 15., szerda

Gyász

1 órája

Elhunyt Madár Gábor, a ZTE labdarúgócsapatának legendás edzője

Nemrég kaptuk a szomorú hírt: elhunyt Madár Gábor, a ZTE labdarúgócsapatának korábbi legendás edzője.

Kerkai Attila

Madár Gábor 1938-ban  született Vácon, ahol futballozni kezdett. 1957-ben Zalaegerszegre került és újra az NB II-ben játszott a ZTE 1972-es feljutásáig, majd szakosztályvezető lett. Később dolgozott az N. Olajbányásznál is ahol összesen 8 évig dolgozott (1987-1990, 1996-1998) .

elhunyt Madár Gábor
 

Az 1990-es években a ZTE  csapatának volt a vezetőedzője, 1990-ben és 1994-ben is visszajuttatta a csapatot az élvonalba, de dolgozott Kaposváron Sopronban és a Hévíz csapatánál is.  A ZTE FC-nél sokáig az utánpótlásban is dolgozott, akit mindenki szeretett és tisztelt. Madár Gábor 87 éves volt. 

 

