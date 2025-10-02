Nagykanizsáról Kőszegen át Zalaegerszegig: életműdíjas zalai szakember

Az életműdíjjak kitüntetett Lengyák György saját bevallása szerint is 54 éve kezdett el edzősködni Nagykanizsán az Olajbányász kötelékében. A kanizsai atlétikai élet akkoriban fénykorát élte, a fiatal szakember pedig 14 évet dolgozott a Bányásznál. Később Kőszegre került, ahol szintén az atlétikai szolgálatába állt, de dolgozott Szombathelyen is, ahol a Szombathelyi Kézilabda Klubnál és akadémiánál az atlétikus képességek fejlesztésében segédkezett.

Lengyák György az életműdíjas.

Fotó: www.atletikai.hu

Életműdíj, akit megérdemelt

Az atlétaedzői mivoltát viszont soha nem adta fel, folyamatosan aktív maradt, még akkor is, amikor a Magyar Atlétikai Szövetségnél 2012 és 2020 között az utánpótlás vezetője volt, illetve egy évet a szövetség rövidtáv- gátfutó szakágának irányítója is lehetett. A zalaegerszegi kapcsolata - már csak zalaiként is - soha nem szakadt meg és egy éve a Zalaszám-ZAC munkáját is segíti tapasztalatával. Kőszegről, ahol él, heti 2-3 alkalommal jár Zalaegerszegre és foglalkozik többek között a rendkívüli tehetséges Bella Mátyással, aki nem is oly rég 7.19 méterre javította Magyarország eddigi legjobb serdülő távolugró eredményét és jövőre az Ifjúsági Európa-bajnokságra készül.

Lengyák György életműdíja az előbb felsoroltak miatt sem véletlen. Az, hogy a hazai legrangosabb és legelismertebb díjat kapta meg nem véletlen. A Magyar Edzők Társasága elismerése ugyanis nagy presztízzsel bír.