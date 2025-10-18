1 órája
Egyetlen hazai siker szombaton az I. osztályban
Szombaton öt mérkőzéssel folytatódtak a küzdelmek a Zala vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A ZTE FC II Hévízen, a Zalaszentgrót pedig Zalalövőn nyert, és mindkét csapat őrzi veretlenségét a szezonban.
A ZTE II (kékben) magabiztos győzelmet aratott a Hévíz otthonában a hét végén
Fotó: Pezzetta Umberto
ZNET-Telekom Becsehely–Swisspor Lenti TE 4–0 (2–0)
Becsehely, 200 néző. Jv.: Takács G.
Becsehely: Bébecz – Szőke (Horváth M.), Májer S., Nemes (Balassa), Bölcz (Horváth G.), Török, Matyók (Májer M.), Szakony (Szép), Berta (Födő), Kovács Gy., Horváth F. (Bódi). Játékos-edző: Kovács György.
Lenti TE: Káli – Grózner, Gortka G., Horváth L. (Fentős), Pálinkás, Kiss K., Takács G., Balogh B. (Prenkpalaj), Pál, Gortka D. (Végi), Iványi. Játékos-edző: Völgyi Márk.
A vendégcsapat kezdte jobban a mérkőzést, kihagyták a két adódó lehetőségüket, ezután a hazai csapat egy pontrúgásból megszerezte a vezetést. Majd rá öt percre a következő adódó lehetőségét is gólra váltotta. A 31. percben egy egyéni hibából megfogyatkozott a hazai csapat, ezzel nem tudtak mit kezdeni a vendégek, a félidőben így maradt a 2-0-s hazai előny. A második játékrészben a vendégek mezőnyfölényüket nem tudták helyzetekre váltani, a hazaiak ismét egy pontrúgásból növelték előnyüket, majd a Becsehely együttese egy kontrából lezárta a mérkőzést.
Gólszerzők: Bölcz, Kovács Gy., Matyók, Balassa.
Jók: az egész csapat, ill. Takács G., Kiss K. Kiállítva: Májer S. (31., Becsehely).
Kiskanizsai Sáskák–Technoroll Teskánd 1–1 (1–1)
Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Lakics P.
Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Rákhely, Ágoston, Dobos, Kotnyek, Dolmányos, Bilák P., Gyertyánági (Kardos), Bilák B. (Pál), Ötvös. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
Teskánd: Szalay – Szente D., Jándli (Orbán), Fábián (Propszt), Boronyák, Ferenczy, Horváth A., Takács (Németh D.), Major, Bedő, Csik. Edző: Kovács Imre.
A mérkőzés álomszerűen kezdődött a vendégek számára, hiszen már a 2. percben megszerezték a vezetést. A lassan ébredező hazaiaknak a 37. percben sikerült egyenlíteniük, és így 1–1-es állással vonultak szünetre a csapatok. A második félidő hazai mezőnyfölénnyel telt, érződött a mérkőzésen, hogy amelyik csapat gólt szerez, az meg is nyeri azt, de több találat nem született, így maradt a döntetlen. A helyzetek alapján a vendégek szereztek egy pontot, a hazaiak viszont vesztettek kettőt.
Gólszerzők: Dolmányos, ill. Boronyák.
Jók: Dolmányos, Bilák P., Rákhely, Dobos, ill. Bedő, Csik, Major, Szente D.
Hévíz–ZTE FC II 0–9 (0–2)
Hévíz, 220 néző. Jv.: Farsang B.
Hévíz: Mörk Má. - Kustán (Sabján), Kiss, Nagy D. (Mörk Mi.), Beke, Nagy R., Iberhart (Czifra) , Erdősi, Mészáros, Filó (Rózsás), Bontó (Pál). Edző: Páli Norbert.
ZTE: Borsos - Papp (Csonka), Vincze, Mendoza (Belső), Olawale (Wolf), Vert, Nagy Á., Király, Gil Lins, Divaio Jhair (Blum), Takács. Edző: Gonzalo Escudero.
A ZTE hamar kétgólos előnyt szerzett, de a hévíziek ekkor még tartották magukat, és próbáltak visszazárkózni. A második félidő elején a Hévíz büntetőt hibázott, amivel visszajöhetett volna még a mérkőzésbe, de ezután a kiállítás megpecsételte a hazaiak sorsát, és a vendégcsapat ilyen arányban is megérdemelten nyert.
Gólszerzők: Divaio Jhair (2), Belső (2), Gil Lins, Nagy Á., Csonka, Mendoza, Kiss (öngól).
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Mészáros (65., Hévíz).
Clean Medic Zalalövő–Zalaszentgrót 1–3 (0–1)
Zalalövő, 130 néző. Jv.: Hegedüs M.
Zalalövő: Kovács D. – Őr, Agg, Horváth T., Bekes, Németh R. (Fekete), Tóth B. (Völgyi), Berkovics (Csonka), Horváth D., Mesics, Sipos. Edző: Ostrom János.
Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Szántó, Baráth, Doszpoth, Kovács-Braun (Tiszai), Horváth S., Fülöp, Kovács L. (Bocskor), Papp L., Horváth D. Edző: Bencze Péter.
A hazaiak kissé foghíjasan léptek pályára, változatos negyed óra után a vendégek kerültek fölénybe. A 23. percben vendégszöglet után a visszafejelt labdát Baráth ollózó mozdulattal küldte a hálóba, 0–1. A szünet után a lövőiek küzdöttek az egyenlítésért, így a vendégkontrák fokozott veszélyt jelentettek. A 67. percben gyors ellentámadás végén Papp kapott jó labdát és 16 méterről biztosan lőtt a hálóba, 0–2. A 72. percben az oldalvonal melletti csetepaté végén Horváth Dániel jutott a kiállítás sorsára. Az emberhátrány ellenére szépített a ZTK, a 79. percben Őr Máté lövése a meglepett kapus hasa alatt jutott a hálóba, 1–2. A 85. percben megint kontrázhatott a vendégcsapat, melynek végén Doszpoth biztosan értékesítette a helyzetét és lezárta a meccset, 1–3. Már az elejétől nyilvánvaló volt, hogy a Szentgrót jobb csapat, de a vendéglátó együttes is becsülettel küzdött.
Gólszerzők: Őr, ill. Baráth, Papp, Doszpoth.
Jók: Őr, Horváth T., Mesics, ill. Doszpoth, Papp, Baráth.
Kiállítva: Horváth D. (72., Zalaszentgrót).
Csesztreg–Szepetnek 1–2 (0–0)
Csesztreg. Jv.: Tóth A.
Csesztreg: Kiss B. – Póczak, Kovács E., Németh G., Németh D., Csiszár, Biharvári, Mentes, Elek, Gerencsér, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.
Szepetnek: Bocskai – Üst, Béli, Pápai, Szabó B., Csavari, Kocsis (Koller), Millei (Kobra), Orsós (Fadgyas), Pál, Bános. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Gólszerzők: Németh D., ill. Pápai, Kobra.