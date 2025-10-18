Egyetlen hazai siker szombaton az I. osztályban

ZNET-Telekom Becsehely–Swisspor Lenti TE 4–0 (2–0)

Becsehely, 200 néző. Jv.: Takács G.

Becsehely: Bébecz – Szőke (Horváth M.), Májer S., Nemes (Balassa), Bölcz (Horváth G.), Török, Matyók (Májer M.), Szakony (Szép), Berta (Födő), Kovács Gy., Horváth F. (Bódi). Játékos-edző: Kovács György.

Lenti TE: Káli – Grózner, Gortka G., Horváth L. (Fentős), Pálinkás, Kiss K., Takács G., Balogh B. (Prenkpalaj), Pál, Gortka D. (Végi), Iványi. Játékos-edző: Völgyi Márk.

A vendégcsapat kezdte jobban a mérkőzést, kihagyták a két adódó lehetőségüket, ezután a hazai csapat egy pontrúgásból megszerezte a vezetést. Majd rá öt percre a következő adódó lehetőségét is gólra váltotta. A 31. percben egy egyéni hibából megfogyatkozott a hazai csapat, ezzel nem tudtak mit kezdeni a vendégek, a félidőben így maradt a 2-0-s hazai előny. A második játékrészben a vendégek mezőnyfölényüket nem tudták helyzetekre váltani, a hazaiak ismét egy pontrúgásból növelték előnyüket, majd a Becsehely együttese egy kontrából lezárta a mérkőzést.

Gólszerzők: Bölcz, Kovács Gy., Matyók, Balassa.

Jók: az egész csapat, ill. Takács G., Kiss K. Kiállítva: Májer S. (31., Becsehely).

Kiskanizsai Sáskák–Technoroll Teskánd 1–1 (1–1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Rákhely, Ágoston, Dobos, Kotnyek, Dolmányos, Bilák P., Gyertyánági (Kardos), Bilák B. (Pál), Ötvös. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Teskánd: Szalay – Szente D., Jándli (Orbán), Fábián (Propszt), Boronyák, Ferenczy, Horváth A., Takács (Németh D.), Major, Bedő, Csik. Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés álomszerűen kezdődött a vendégek számára, hiszen már a 2. percben megszerezték a vezetést. A lassan ébredező hazaiaknak a 37. percben sikerült egyenlíteniük, és így 1–1-es állással vonultak szünetre a csapatok. A második félidő hazai mezőnyfölénnyel telt, érződött a mérkőzésen, hogy amelyik csapat gólt szerez, az meg is nyeri azt, de több találat nem született, így maradt a döntetlen. A helyzetek alapján a vendégek szereztek egy pontot, a hazaiak viszont vesztettek kettőt.

Gólszerzők: Dolmányos, ill. Boronyák.

Jók: Dolmányos, Bilák P., Rákhely, Dobos, ill. Bedő, Csik, Major, Szente D.