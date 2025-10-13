október 13., hétfő

Jéghoki

24 perce

Gólgazdag mérkőzést játszottak az Egerszegi Titánok a Vasas ellen (galéria)

Címkék#Egerszegi Titánok#Vasas SC#jégkorong

Az Andersen Liga harmadik fordulójában a Vasas SC együttesét fogadták az Egerszegi Titánok. A zalaegerszegiek bátran, helyenként kifejezetten látványosan játszottak, de végül gólgazdag mérkőzésen alulmaradtak az esélyesebb fővárosi csapattal szemben.

Jóna István

Egerszegi Titánok – Vasas SC 6:8 (2:4, 1:3, 3:1) Andersen Liga – alapszakasz, Zalaegerszegi Jégcsarnok, 100 néző. Játékvezetők: Szabó K., Molnár J. Vonalbírók: Galambos B., Szabó G.

Egerszegi Titánok
Egerszegi Titánok: Mazzag Dániel jól játszott és gólt is szerzett a találkozón
Fotó: Jóna István

Egerszegi Titánok: Szalai – Maslac, Zsigrai, Wappel, Mazzag, Marth (első sor), Vojnits, Bálint, Tompos, Őri, Varga (második), De Paoli, Kupriianov, Fedoseev, Hajdu, Farkas (harmadik), Pálmai, Lambert Cs. Edző: Simon Alfonz

Vasas SC: Chmelik – Szakács, Horváth, Szabó, Nyergesi, Tamás (első sor), Bella, Szénási, Lambert L., Weiler, Szűcs (második), Farkas B., Schaffer, Bayer. Edző: Hoffmann Attila

Gólszerzők: Varga 2, Mazzag, Marth, Fedoseev, Hajdu, illetve Horváth 3, Szabó, Lambert L., Szűcs, Tamás, Farkas B.

Izgalmas mérkőzést hozott az Egerszegi Titánok és a Vasas SC összecsapása

A találkozó remekül indult a hazaiak számára, hiszen Varga Tamás már az 5. percben betalált (1:0). A vendégek azonban gyorsan egyenlítettek Horváth Alexander révén (1:1). A Titánok továbbra is bátran támadtak, és a 11. percben Mazzag Dániel labdaszerzés után bombázta a korongot a felső sarokba (2:1). A harmad hajrájában azonban több hibát is elkövettek a hazaiak, amit a rutinos Vasas könyörtelenül kihasznált (2:4).

Varga Tamás tör a kapu felé 
Fotó: Jóna István

A második játékrész első felében három újabb fővárosi gól született, így már 2:7 állt az eredményjelzőn. A 35. percben Fedoseev szépített, visszahozva a meccsben maradást a Titánoknak (3:7).

A záró harmadban a Titánok mindent megtettek a felzárkózásért. Hajdu góljával 4:7-re módosult az állás, ám a Vasas ismét válaszolt Horváth Alexander harmadik találatával (4:8). Az utolsó tíz percben a hazaiak hatalmas hajrát nyitottak: Marth Bence és ismét Varga Tamás is eredményes volt, ezzel szorossá téve a végeredményt és nem mellesleg megnyerték a harmadot.

Egerszegi Titánok - Vasas SC jégkorong mérkőzés

Fotók: Jóna István

 

Simon Alfonz, az Egerszegi Titánok vezetőedzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, kétszer is vezetni tudtunk, de utána belementünk egy indokolatlan nyíltsisakos játékba, amiből nem mi jöttünk ki jól. Könnyelmű hibákat vétettünk, amit ezen a szinten már minden ellenfél büntet. A harmadik harmadban nagy erőket mozgósítottunk, meg is nyertük ezt a játékrészt 3:1-re, de ekkor már késő volt. Pozitívum, hogy a fiatalok bátran szálltak be, és sokat tettek hozzá a játékhoz – próbáljuk ezt a jó teljesítményt legközelebb már 60 percen keresztül tartani.

