Nem borult a papírforma, de jól helytálltak a Titánok

A találkozó külön érdekessége volt, hogy két testvér egymás ellen szerepelt: a hazaiaknál Horváth Benedek, míg a vendégeknél Horváth Botond lépett jégre. Mindketten a Széchenyi István Egyetem hallgatói, és most először játszottak ellenfélként tétmérkőzésen.

UNI Győr ETO HC – Egerszegi Titánok 5–0 (2–0, 3–0, 0–0)

Andersen Liga – alapszakasz, Győri Egyetemi Jégsport Központ, 370 néző Játékvezetők: Balog, Németh Vonalbírók: Pozsgai, Varjú-Bartal

UNI Győr ETO HC: Róth Nándor – Horváth B., Dézsi Be., Dézsi Ba., Csata, Szűcs (első sor), Láday, Csölle, Makovics, Sipák M., Koczkás (második), Takács, Wenner, Kiss, Horváth R., Molnár (harmadik), Almás, Becz, Sipák D., Gál. Vezetőedző: Odnoga Mátyás.

Egerszegi Titánok: Tóth Dominik – Léránt, Bálint, Parragi, Mazzag, Marth (első sor), Maslac, Vojnits, Baranyai, Őri, Varga T. (második), Zsigray, Kupriianov, Horváth Bo., Wappel, Fedoseev (harmadik), Tompos. Vezetőedző: Simon Alfonz.

Gólszerzők: Szűcs 2, Csölle, Koczkás, Beck.

Az elmúlt két kiírás bajnoka esélyeshez méltón kezdett, és három perc elteltével vezetést szerzett, majd a harmad végén megduplázta előnyét. Az egerszegiek kapuját Tóth Dominik nagyszerűen védte, hiszen a közel félszáz lövést jó százalékkal hárította. A második harmadot sok kiállítás jellemezte, de továbbra is a győriek irányítottak, és újabb három gólt szereztek (5–0). A záró játékrészben bátrabban játszottak a Titánok, és sikerült gól nélkül lehozniuk a harmadot, így tisztességgel helytálltak az esélyesebb csapat otthonában.

Simon Alfonz: – Úgy gondolom, nekünk nincs okunk szégyenkezni, hiszen a srácok óriásit melóztak az egész mérkőzés alatt. Kapusunk, Tóth Dominik ihletett formában védett, társai pedig szervezett, fegyelmezett védekezéssel támogatták őt. Tisztában voltunk ellenfelünk játékerejével, így próbáltunk kontrákra berendezkedni. Olykor talán még túlságosan is tiszteltük őket, a kiállítások sokat kivettek belőlünk fizikailag, így sajnos kevés lehetőséget tudtunk kialakítani a kapujuk előtt. Most olyan meccsek következnek, ahol, ha hasonlóan keményen és fegyelmezetten tudunk dolgozni, akkor esélyünk lehet a győzelemre is.