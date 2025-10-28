október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

15°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyelőre keresik még az utódot

1 órája

Edzőváltás: a Zalakerámia ZTE KK és Sebastjan Krasovec útjai elváltak

Címkék#kosárlabda#Sebastjan Krasovec#Zalakerámia ZTE KK #szerződésbontás#közös megegyezés

A sikertelen szezonkezdet meghozta áldozatát Zalaegerszegen. A Zalakerámia ZTE KK együttese ugyanis az edzőváltás mellett döntött, így Sebastjan Krasoveccel szerződést bontottak, derült ki a klub percekkel ezelőtt kiküldött közleményéből.

Kerkai Attila

Sebastjan Krasovec a nyáron vette át a munkát Zalaegerszegen, két szezonnal korábban sikeres bajnoki szereplést mondhatott magáénak a Zalakerámia ZTE KK. A 2022-2023. évi bajnokságban a szlovén szakember irányításával hosszú idő után jutott a csapat a legjobb négy közé. Most az edzőváltást választották. 

Edzőváltás Zalakerámia ZTE KK Sebastjan Krasovec
A sikertelen szezonkezdet "áldozata" az edző lett, hiszen edzőváltás mellett döntött a Zalakerámia ZTE KK, így távozik Sebastjan Krasovec. 
Fotó: Pezzetta Umberto

Az edzőváltásban látják a megoldást

A mostani bajnokság eleje viszont nagyon nem sikerült jól. Ha szoros meccseken is, de hazai pályán háromszor is kikapott a Zalakerámia ZTE KK, s ugyan idegenben megszerezte első sikerét az NKA Universitas ellen, de a hét végi, Paks elleni elszenvedett súlyos vereség után született meg a döntés, hogy a Zalakerámia ZTE KK és Sebastjan Krasovec szerződést bont közös megegyezéssel. 

A szakvezető is változásokat sürgetett

Egyébként Sebastjan Krasovec már az előző, a DEAC elleni vereség után jelezte, hogy változásokra lenne szükség, aki információink szerint játékoscserékben (légiós) látta volna megoldást. Mi úgy tudjuk, hogy több külföldi játékostól is megvált volna a szakvezető, azonban a klub ezt a kérését nem tudta teljesíteni. 

A Zalakerámia ZTE KK közleménye

"Csapatunk a bajnokság eddigi részében messze a várakozás alatt szerepelt. A szezon első öt fordulójában nyújtott teljesítményt értékelve úgy döntöttünk, hogy azonnali változtatásra van szükség. A tegnapi napon közös megegyezéssel szerződést bontottunk Sebastjan Krasovec vezetőedzővel, akinek sok sikert kívánunk a jövőbeni feladataihoz.

A döntésünkkel nem szeretnénk felmenteni a játékosokat a felelősség alól, úgy gondoljuk, hogy a keretünk többre képes annál, mint amit a pályán mutattunk.

A klub vezetése dolgozik a vezetőedző pótlásán, addig is a Baki Gergely, Bencze Tamás páros készíti fel az együttest.

Szurkolóinknak köszönjük csapatunk eddigi támogatását és a folytatásban is számítunk rájuk."

Pénteken a Kaposvár érkezik

A Zalakerámia ZTE KK legközelebb pénteken lép pályára, amikor hazai pályán 18 órától fogadja a Kaposvárt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu