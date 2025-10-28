Edzőváltás: a Zalakerámia ZTE KK és Sebastjan Krasovec útjai elváltak

Sebastjan Krasovec a nyáron vette át a munkát Zalaegerszegen, két szezonnal korábban sikeres bajnoki szereplést mondhatott magáénak a Zalakerámia ZTE KK. A 2022-2023. évi bajnokságban a szlovén szakember irányításával hosszú idő után jutott a csapat a legjobb négy közé. Most az edzőváltást választották.

A sikertelen szezonkezdet "áldozata" az edző lett, hiszen edzőváltás mellett döntött a Zalakerámia ZTE KK, így távozik Sebastjan Krasovec.

Fotó: Pezzetta Umberto

Az edzőváltásban látják a megoldást

A mostani bajnokság eleje viszont nagyon nem sikerült jól. Ha szoros meccseken is, de hazai pályán háromszor is kikapott a Zalakerámia ZTE KK, s ugyan idegenben megszerezte első sikerét az NKA Universitas ellen, de a hét végi, Paks elleni elszenvedett súlyos vereség után született meg a döntés, hogy a Zalakerámia ZTE KK és Sebastjan Krasovec szerződést bont közös megegyezéssel.

A szakvezető is változásokat sürgetett

Egyébként Sebastjan Krasovec már az előző, a DEAC elleni vereség után jelezte, hogy változásokra lenne szükség, aki információink szerint játékoscserékben (légiós) látta volna megoldást. Mi úgy tudjuk, hogy több külföldi játékostól is megvált volna a szakvezető, azonban a klub ezt a kérését nem tudta teljesíteni.

A Zalakerámia ZTE KK közleménye

"Csapatunk a bajnokság eddigi részében messze a várakozás alatt szerepelt. A szezon első öt fordulójában nyújtott teljesítményt értékelve úgy döntöttünk, hogy azonnali változtatásra van szükség. A tegnapi napon közös megegyezéssel szerződést bontottunk Sebastjan Krasovec vezetőedzővel, akinek sok sikert kívánunk a jövőbeni feladataihoz.

A döntésünkkel nem szeretnénk felmenteni a játékosokat a felelősség alól, úgy gondoljuk, hogy a keretünk többre képes annál, mint amit a pályán mutattunk.

A klub vezetése dolgozik a vezetőedző pótlásán, addig is a Baki Gergely, Bencze Tamás páros készíti fel az együttest.

Szurkolóinknak köszönjük csapatunk eddigi támogatását és a folytatásban is számítunk rájuk."

Pénteken a Kaposvár érkezik

A Zalakerámia ZTE KK legközelebb pénteken lép pályára, amikor hazai pályán 18 órától fogadja a Kaposvárt.