Szanati Máté szabadfogású kirándulása kiválóan sikerült a diákolimpián is

Zalát kanizsai és egerszegi versenyzők képviselték Abonyban, méghozzá sikeresen, hiszen egy bronzérem, egy ötödik, pontszerző helyezés mellett bajnoki címet is ünnepelhettek a diákolimpiai döntőben.

A diákolimpiai döntőn szerepelt zalai különítmény. A kép két szélén Szatmári Zsolt (balról) és Szanati József edző. Középen a versenyzők, balról Böjti Csongor, az aranyérmes Szanati Máté és Ugranyecz Flórián.

Fotó: ZH

Bronzéremmel indult

A Kanizsai BSE versenyzője, a 68-kg-os Böjti Csongor az eldöntőben csak a későbbi győztestől szenvedett vereséget. Ebben a súlycsoportban mérlegelt a legtöbb versenyző, szám szerint harmincan. Csongor 5 mérkőzésből 4-et nyert, így a dobogó 3. fokára állhatott fel. A Zalaegerszegi BSE versenyzője Ugranyecz Flórián a 62 kg-ban a vigaszágon bejutott a bronzmérkőzésre, de vereséget szenvedett, így a pontszerző 5. helyen végzett.

A diákolimpiai győzelem is megvan!

A legfényesebb érmet Szanati Máté szerezte az 57 kg-os súlycsoportban. Mind a négy mérkőzését technikai tussal (10 pont különbség) nyerte, így aranyéremmel térhetett haza. Külön érdekesség, hogy Máté fő száma a kötöttfogás, és egy éve nem birkózott szabadfogást, mégis jól sikerült a kirándulás ebben a fogásnemben. Szanati Máté idén a magyar bajnoki címe mellé most a diákolimpiai címet is bezsebelte, és ő képviselte hazánkat a kötöttfogású 52 kg-ban a korosztályos Európa-bajnokságon Olaszországban . A tehetséges versenyző idén még csak első éves volt, tehát ez azt jelenti, hogy jövőre is az U15-ös korosztályban gyűri az ellenfeleit.

A kanizsai versenyzőket Szatmári Zsolt, a zalaegerszegi birkózókat Gerencsér Zoltán és Berzicza Ferenc készítette fel.