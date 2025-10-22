40 perce
Szanati Máté szabadfogású kirándulása kiválóan sikerült a diákolimpián is
Abonyban az olimpia-, világ- és Európa-bajnok birkózóról, Varga Jánosról elnevezett sportcsarnokban rendezték az U15-ös korosztályú birkózók számára a szabadfogású diákolimpia országos döntőjét. A diákolimpiai döntőn egy zalai aranyérmet is ünnepelhettek.
Zalát kanizsai és egerszegi versenyzők képviselték Abonyban, méghozzá sikeresen, hiszen egy bronzérem, egy ötödik, pontszerző helyezés mellett bajnoki címet is ünnepelhettek a diákolimpiai döntőben.
Bronzéremmel indult
A Kanizsai BSE versenyzője, a 68-kg-os Böjti Csongor az eldöntőben csak a későbbi győztestől szenvedett vereséget. Ebben a súlycsoportban mérlegelt a legtöbb versenyző, szám szerint harmincan. Csongor 5 mérkőzésből 4-et nyert, így a dobogó 3. fokára állhatott fel. A Zalaegerszegi BSE versenyzője Ugranyecz Flórián a 62 kg-ban a vigaszágon bejutott a bronzmérkőzésre, de vereséget szenvedett, így a pontszerző 5. helyen végzett.
A diákolimpiai győzelem is megvan!
A legfényesebb érmet Szanati Máté szerezte az 57 kg-os súlycsoportban. Mind a négy mérkőzését technikai tussal (10 pont különbség) nyerte, így aranyéremmel térhetett haza. Külön érdekesség, hogy Máté fő száma a kötöttfogás, és egy éve nem birkózott szabadfogást, mégis jól sikerült a kirándulás ebben a fogásnemben. Szanati Máté idén a magyar bajnoki címe mellé most a diákolimpiai címet is bezsebelte, és ő képviselte hazánkat a kötöttfogású 52 kg-ban a korosztályos Európa-bajnokságon Olaszországban . A tehetséges versenyző idén még csak első éves volt, tehát ez azt jelenti, hogy jövőre is az U15-ös korosztályban gyűri az ellenfeleit.
A kanizsai versenyzőket Szatmári Zsolt, a zalaegerszegi birkózókat Gerencsér Zoltán és Berzicza Ferenc készítette fel.