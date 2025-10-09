Zalai kihívás: Deák teljesítménytúrák indulnak az ünnepi hosszú hétvége második napján

Az 1994 óta hagyományos Deák teljesítménytúrák egy évvel ezelőtt nagy változáson esett át, hiszen megszűnt a leghosszabb táv, a 70 kilométeres kihívás, valamint az 55 km-esből is csak egy változat, a Bocskán át vezető maradt. És úgy tűnt, mindezek találkoztak a túrázók igényeivel is, ugyanis 2024-ben 345 fővel új részvételi rekord született és a főszervező Toplak József abban bízik, a háromszázas határt idén is sikerül elérni.

A Deák teljesítménytúrák napján hagyományosan legszebb őszi arcát mutatja a természet.

Fotó: Varga Andor

– Országos tendencia, hogy a hosszabb távok iránt csökken az érdeklődés, nálunk is a legrövidebb, 20 km-es útvonalat járják be mindig a legtöbben – fogalmazott a főszervező. – Ettől függetlenül 30, 40 és 55 km-es pályákkal is készülünk. A nevezési díjért cserébe az ellátás a megszokott lesz: két ellenőrző ponton (Pusztaszentlászló, Bocska) kapnak frissítőt a résztvevők, a célba érkezőkre pedig az önkormányzat jóvoltából sült kolbász vár.

Deák teljesítménytúrák: már reggel hatkor lehet kezdeni

A túrák kezdő és végpontja a szokott helyen, az Öreghegyi vendégháznál lesz, rajtolni 6 óra és 10.30 között lehet, s a szintidők alapján este nyolcig mindenkinek célba kell érkeznie. A sikeres teljesítők oklevelet és kitűzőt kapnak, s a többszörös teljesítőknek talán jó hír, hogy az előző garnitúra elfogyott, így ezekből újakkal készülnek a házigazdák.