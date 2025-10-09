3 órája
Zalai kihívás: Deák teljesítménytúrák indulnak az ünnepi hosszú hétvége második napján
Október 24-én (a nemzeti ünnep miatti hosszú hétvége második napján) harminckettedik alkalommal rendezik meg a hagyományos természetjáró programot. A Deák Teljesítménytúrák most is Söjtörről indulnak és oda is térnek vissza, de érintik szinte az egész térséget.
Az 1994 óta hagyományos Deák teljesítménytúrák egy évvel ezelőtt nagy változáson esett át, hiszen megszűnt a leghosszabb táv, a 70 kilométeres kihívás, valamint az 55 km-esből is csak egy változat, a Bocskán át vezető maradt. És úgy tűnt, mindezek találkoztak a túrázók igényeivel is, ugyanis 2024-ben 345 fővel új részvételi rekord született és a főszervező Toplak József abban bízik, a háromszázas határt idén is sikerül elérni.
– Országos tendencia, hogy a hosszabb távok iránt csökken az érdeklődés, nálunk is a legrövidebb, 20 km-es útvonalat járják be mindig a legtöbben – fogalmazott a főszervező. – Ettől függetlenül 30, 40 és 55 km-es pályákkal is készülünk. A nevezési díjért cserébe az ellátás a megszokott lesz: két ellenőrző ponton (Pusztaszentlászló, Bocska) kapnak frissítőt a résztvevők, a célba érkezőkre pedig az önkormányzat jóvoltából sült kolbász vár.
Deák teljesítménytúrák: már reggel hatkor lehet kezdeni
A túrák kezdő és végpontja a szokott helyen, az Öreghegyi vendégháznál lesz, rajtolni 6 óra és 10.30 között lehet, s a szintidők alapján este nyolcig mindenkinek célba kell érkeznie. A sikeres teljesítők oklevelet és kitűzőt kapnak, s a többszörös teljesítőknek talán jó hír, hogy az előző garnitúra elfogyott, így ezekből újakkal készülnek a házigazdák.