A nagy eső sem tudta elrontani a 32. Deák Teljesítménytúrákat

Egy évvel ezelőtt nagy részvételi rekorddal zárult a Deák Teljesítménytúrák és a főszervező Toplak József úgy érzi, a háromszázas határt idén is el lehetett volna érni a söjtöri természetjáró programon, ha nem szól közbe az időjárás.

Az első fecskék a Deák Teljesítménytúrák zalaszentbalázsi ellenőrzési pontján. Korábban kerékpárosok sosem vettek még részt a programon.

Fotó: Varga Andor

- Csütörtök este nyolc órától péntek reggel ötig esett az eső, állítólag 35 milliméter csapadék hullott le ezen az éjszakán, ami sok helyen igen nehezen járhatóvá tette a pályát - említette Toplak József. - Aztán napközben már kifejezetten szép volt az idő, de arra persze nem volt esély, hogy az erdő kiszáradjon. A körülmények biztosan visszatartottak néhányakat az indulástól, de összességében nem kaptunk negatív visszajelzéseket, hiszen ezek a nehézségek a sportághoz tartoznak.

Új színfoltként kerékpárosok is részt vettek a Deák Teljesítménytúrákon: nyolcan indultak az 55 ilométeres távon, az elázott erdő azonban nekik volt csak igazán akadály, a mély sarat a gyalogosoknál is nehezebben tudták leküzdeni. Menet közben át is váltottak a 40 kilométeres pályára.

Ennek kapcsán megkérdeztük Toplak Józseftől: nyithatnak-e új távlatot a biciklisek a Deák túra előtt?

Deák Teljesítménytúrák: 2026-ban is október 24-én

- A világ változik - fogalmazott. - Korábban reagáltunk már a tendenciára, hogy csökkent az érdeklődés a hosszabb távok iránt, hiszen a 70 kilométeres kihívást második éve nem rendezzük meg. Lehet, hogy a kerékpárosok megjelenése is ebbe a folyamatba illeszkedik. Természetesen nem zárkózunk el, örömel látjuk őket máskor is a programon. Viszont ha tényleg jönnek és esetleg többen is lesznek, például az ellenőrzési pontok nyitvatartásán vélhetően el kell majd gondolkozni, hiszen normál körülmények közt ők nyilván gyorsabban tudnak haladni a gyalogos túrázóknál.

A rendezvény kezdő és végpontjában, a söjtöri Öreghegyi Vendégházban oklevél, kitűző, valamint az önkormányzat jóvoltából sült kolbász várta a célba érkezőket. És máris szóba került a folytatás. Jövőre az október 23-ai nemzeti ünnep péntekre esik, emiatt háromnapos hosszú hétvége vár majd ránk, melynek második napja (október 24., szombat) lehetne a legmegfelelőbb a haza bölcsének születésnapjához (október 17.) kötődő 33. Deák Teljesítménytúrák megrendezésére.