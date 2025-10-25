59 perce
A nagy eső sem tudta elrontani a 32. Deák Teljesítménytúrákat
A péntekre virradóan érkezett nagy eső különleges kihívás elé állította a hosszú hétvége legnagyobb zalai természetjáró programjának résztvevőit. Ám 232-en így is ott voltak Söjtörön a 32. Deák Teljesítménytúrák rajtjánál és legnagyobb részük célba is érkezett.
Egy évvel ezelőtt nagy részvételi rekorddal zárult a Deák Teljesítménytúrák és a főszervező Toplak József úgy érzi, a háromszázas határt idén is el lehetett volna érni a söjtöri természetjáró programon, ha nem szól közbe az időjárás.
- Csütörtök este nyolc órától péntek reggel ötig esett az eső, állítólag 35 milliméter csapadék hullott le ezen az éjszakán, ami sok helyen igen nehezen járhatóvá tette a pályát - említette Toplak József. - Aztán napközben már kifejezetten szép volt az idő, de arra persze nem volt esély, hogy az erdő kiszáradjon. A körülmények biztosan visszatartottak néhányakat az indulástól, de összességében nem kaptunk negatív visszajelzéseket, hiszen ezek a nehézségek a sportághoz tartoznak.
Új színfoltként kerékpárosok is részt vettek a Deák Teljesítménytúrákon: nyolcan indultak az 55 ilométeres távon, az elázott erdő azonban nekik volt csak igazán akadály, a mély sarat a gyalogosoknál is nehezebben tudták leküzdeni. Menet közben át is váltottak a 40 kilométeres pályára.
Ennek kapcsán megkérdeztük Toplak Józseftől: nyithatnak-e új távlatot a biciklisek a Deák túra előtt?
Deák Teljesítménytúrák: 2026-ban is október 24-én
- A világ változik - fogalmazott. - Korábban reagáltunk már a tendenciára, hogy csökkent az érdeklődés a hosszabb távok iránt, hiszen a 70 kilométeres kihívást második éve nem rendezzük meg. Lehet, hogy a kerékpárosok megjelenése is ebbe a folyamatba illeszkedik. Természetesen nem zárkózunk el, örömel látjuk őket máskor is a programon. Viszont ha tényleg jönnek és esetleg többen is lesznek, például az ellenőrzési pontok nyitvatartásán vélhetően el kell majd gondolkozni, hiszen normál körülmények közt ők nyilván gyorsabban tudnak haladni a gyalogos túrázóknál.
A rendezvény kezdő és végpontjában, a söjtöri Öreghegyi Vendégházban oklevél, kitűző, valamint az önkormányzat jóvoltából sült kolbász várta a célba érkezőket. És máris szóba került a folytatás. Jövőre az október 23-ai nemzeti ünnep péntekre esik, emiatt háromnapos hosszú hétvége vár majd ránk, melynek második napja (október 24., szombat) lehetne a legmegfelelőbb a haza bölcsének születésnapjához (október 17.) kötődő 33. Deák Teljesítménytúrák megrendezésére.