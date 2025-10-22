3 órája
A Novai SE centenáriumán díszpolgári címeket is átadtak
Igazán méltón ünnepelte meg centenáriumát a Novai SE, amely száz évvel ezelőtt játszotta első mérkőzéseit. A centenáriumi programot egy egész napos sorozattal ünnepelték meg.
A centenáriumi ünnepség és gála egy pillanata: Bekő Tamás a Novai SE múltját bemutató előadásán, ami hatalmas sikert aratott
Fotó: Simon Balázs
A Novai SE fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte, méltó módon, egy egész napos programsorozattal, amely egyszerre volt történelmi visszatekintés, közösségi ünnep és sportnap. Az eseményről korábban már mi is beszámoltunk, most következzenek a részletek a centenáriumi ünnepségről.
A centenáriumi ünnepség koszorúzással indult
A nap első állomása a tragikusan fiatalon elhunyt Kukla János sírjánál tartott megemlékezés volt. Kukla János a Novai SE játékosa volt, aki az akkori Jugoszláviában, egy Hosszúfalu elleni vendég mérkőzés után szenvedett halálos balesetet 1971-ben mindössze 18 évesen. A centenáriumi koszorúzáson megható pillanatoknak lehettek tanúi a jelenlévők: a megemlékezésen részt vett a hosszúfalusi klub egykori játékosainak és jelenlegi vezetésének küldöttsége is. A novai és a szlovén fél egy-egy koszorúval rótta le kegyeletét az egykori sporttárs emléke előtt. Ez a gesztus méltó módon szimbolizálta, hogy a sport emberi kapcsolatokon és határokon is túlmutat. A klub egy díjat alapított Kukla János nevével, amely az adott év legjobb utánpótlás korú játékosának jár.
„Levente-mérkőzés” a Fácánosi-lapon
A program második része a legendás Fácánosi-lapon zajlott, ahol az ifjúsági mérkőzésen a Lenti fiatalok voltak a vendégek. A találkozó a régi idők hangulatát idézte. Ez a mérkőzés az 1925-ben lejátszott Nova-Lenti találkozónak volt a 100 éves visszavágója, ugyanazon a történelmi helyen. A kezdő sípszóra Bekő Károly és Dávid Lajos egykori novai focisták végezték el a kezdőrúgást, ami azért érdekes, mert ők ketten még pályára léptek novai mezben a Fácánosi-lapon az 1960-as években.
A fiatalok után az öregfiúk
A délután a nosztalgia jegyében folytatódott: az öregfiúk mérkőzése hozta újra össze a régi riválisokat, a Nova és Lenti csapatait. A pályán ismét ott voltak azok, akik hosszú éveken át vitték a hátukon a helyi labdarúgást és évekig vagy akár évtizedekig legendás alakjai voltak a klub történetének. A barátságos, de küzdelmes meccset sportszerű légkör és rengeteg mosoly kísérte.
Gálaest és kiállítás: 100 év - 100 kép
Az egész napos programot aztán egy nagyszabású gálaest követte. A novai kultúrház nagyterme megtelt, érzelmekkel teli előadások követték egymást a centenáriumi ünnepségen. Bekő Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára munkatársa volt az, aki kikutatta a Novai Sportegyesület múltját. Az erről szóló előadásában a részleteket osztotta meg a hallgatósággal, amely nagy tetszéssel fogadta mindezt, vastapssal jutalmazva mindezt. A gálaesthez kapcsolódóan megnyílt a „100 év – 100 kép” fotókiállítás, amely a száz évet átfogó képekkel és relikviákkal mutatta be a Novai SE történetét, a klub legendás alakjait, edzőit, játékosait és legemlékezetesebb pillanatait. A kiállításon sok érdekes relikvia mellett megtekinthető volt Szentgyörgyvölgyi Károly közel 70 éves futballcipője is. A tárlat egyébként október végéig látogatható.
Díjak és díszpolgári címek átadása
Egy ilyen centenáriumi esemény nem múlhat el díjátadók nélkül. Az idén először került átadásra a Kukla János-díj, melyet a Novai SE fiatal játékosa, Katona Márkó vehetett át. Az egyesület vezetése korszakos játékosának és a klubhűség megtestesítőjének Tóth Lászlónak nyújtotta át a Novai Sportegyesületért-díjat. Nova Község Önkormányzata Vlaszák Géza novai származású labdarúgó kapust, edzőt, az FC Nagykanizsa utánpótlás nagykövetét a Novai Sportegyesület centenáriumának jegyében Nova község díszpolgárává választotta, illetve posztumusz díszpolgári címet vehetett át Léránt Lajos családja is, akiket ez alkalomból Németh József polgármester és Szalay Bernadett alpolgármester köszöntött.
Meg kellett adni a módját
Egy ilyen jól sikerült ünnepség után pedig mi mást lehetne mondani, mint azt, hogy megérte. A fáradozást és persze a "hagyatékát" is, de erről nyilatkozzon Szekeres Zoltán, a Novai SE elnöke.
- A százéves múlt kötelezi is az embert, és próbáltuk ezt valóban méltó módon megünnepelni - mondta el kérésünkre az elnök. - Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek az ünnepségünkre, hiszen százhúszan voltak jelen a gálán és ami még inkább örömteli, hogy milyen nagy létszámban jöttek el az öregfiúk, az egyesület egykori játékosai. Azt hiszen megérte már csak emiatt is a sok fáradozást. Október végéig pedig még látogatható a kultúrházban a 100 év - 100 kép kiállítás, de ezt követően sem zárjuk be egy szobába. A Léránt Lajos Sportcentrum klubházába költözik a tárlat, legalábbis jelentős része.