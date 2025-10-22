A Novai SE centenáriumán díszpolgári címeket is átadtak

A Novai SE fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte, méltó módon, egy egész napos programsorozattal, amely egyszerre volt történelmi visszatekintés, közösségi ünnep és sportnap. Az eseményről korábban már mi is beszámoltunk, most következzenek a részletek a centenáriumi ünnepségről.

A centenáriumi ünnepségsorozat Kukla János sírjánál kezdődött.

Fotó: Simon Balázs

A centenáriumi ünnepség koszorúzással indult

A nap első állomása a tragikusan fiatalon elhunyt Kukla János sírjánál tartott megemlékezés volt. Kukla János a Novai SE játékosa volt, aki az akkori Jugoszláviában, egy Hosszúfalu elleni vendég mérkőzés után szenvedett halálos balesetet 1971-ben mindössze 18 évesen. A centenáriumi koszorúzáson megható pillanatoknak lehettek tanúi a jelenlévők: a megemlékezésen részt vett a hosszúfalusi klub egykori játékosainak és jelenlegi vezetésének küldöttsége is. A novai és a szlovén fél egy-egy koszorúval rótta le kegyeletét az egykori sporttárs emléke előtt. Ez a gesztus méltó módon szimbolizálta, hogy a sport emberi kapcsolatokon és határokon is túlmutat. A klub egy díjat alapított Kukla János nevével, amely az adott év legjobb utánpótlás korú játékosának jár.

Játszik az ifi - A lenti TE és a Novai SE ifjúsági csapatai is megmérkőztek egymással.

Fotó: Simon Balázs

„Levente-mérkőzés” a Fácánosi-lapon

A program második része a legendás Fácánosi-lapon zajlott, ahol az ifjúsági mérkőzésen a Lenti fiatalok voltak a vendégek. A találkozó a régi idők hangulatát idézte. Ez a mérkőzés az 1925-ben lejátszott Nova-Lenti találkozónak volt a 100 éves visszavágója, ugyanazon a történelmi helyen. A kezdő sípszóra Bekő Károly és Dávid Lajos egykori novai focisták végezték el a kezdőrúgást, ami azért érdekes, mert ők ketten még pályára léptek novai mezben a Fácánosi-lapon az 1960-as években.

Az Ifik csoportképe a Fácános-lapi pályán.

Fotó: Simon Balázs

A novai öregfiúk egy csoportja.

Fotó: Simon Balázs

A fiatalok után az öregfiúk

A délután a nosztalgia jegyében folytatódott: az öregfiúk mérkőzése hozta újra össze a régi riválisokat, a Nova és Lenti csapatait. A pályán ismét ott voltak azok, akik hosszú éveken át vitték a hátukon a helyi labdarúgást és évekig vagy akár évtizedekig legendás alakjai voltak a klub történetének. A barátságos, de küzdelmes meccset sportszerű légkör és rengeteg mosoly kísérte.