Bödei siker a II. osztály rangadóján

Óhíd–Technoroll Teskánd II 2–0 (1–0)

Óhíd. Jv.: Horváth I.

Óhíd: Nagy Is. – Nagy A., Kiss G., Párizs, Nagy Im., Sebestyén, Hegedűs, Csizmazia, Miklósovics, Fekete (Kovács D.), Horváth D. Edző: Kiss József.

Teskánd II: Szalay – Gecseg, Csillag, Novák, Horváth M., Orbán, Kulcsár (Egyed), Lepár, Kiss D., Szabó B., Somogyi R. (Holczmüller). Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Fekete, Kovács D.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Miklósfa–Alsópáhok-Zalaapáti 3–1 (1–1)

Nagykanizsa. Jv.: Földszin A.

Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Horváth Zs., Halajkó, Orsós, Zsiga K. (Zsiga B.), Gombos, Horváth R., Déri (Pókec), Mona. Edző: Bolla József.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola, Bertók, Darmai, Pesti (Tóth D.), Fekete, Hegedüs (Pór), Karancz, Horváth Zs., Székács. Edző: Kocsis Norbert.

Küzdelmes mérkőzésen, korrekt játékvezetés mellett, megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Bodó (11-esből), Halajkó, Mona, ill. Pesti (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Darmai, Dörnyei.

Kiállítva: Mikola (52., Alsópáhok-Zalaapáti).

Keszthelyi Haladás–Zalaware-Botfa 6–1 (3–0)

Keszthely. Jv.: Kondákor M.

Keszthely: Pintér – Pál (Szilágyi), Császár (Városi), Király, Bontó, Farkas Zs. (Druskóczi), Lázár, Lajtai, Molnár Cs., Pas, Marton (Pétervári). Edző: Lajtai Roland.

Botfa: Halász – Németh Á., Couves Ricky, Kis (Horváth G.), Németh B., Ruzsics, Odonics, Sóska, Benke, Szabó Z. (Borbely), Mátyás. Edző: Nagy Péter.

Kitűnő játékvezetés mellett, sportszerű mérkőzésen meggyőző játékkal ilyen arányban is megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Lázár (4), Molnár Cs., Pétervári, ill. Benke.

Jók: az egész csapat, ill. Halász, Németh B.