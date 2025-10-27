Bödei siker a II. osztály rangadóján

október 27., hétfő

A hét végén a 10. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában. A Letenye a múlt heti kisiklás után 7–1-re győzte le a Zalaszentmihályt, míg a forduló rangadóján a Böde 4–0-s sikert aratott a Páterdomb ellen.

A Böde (világos mezben) 4–0-ra győzte le a Páterdomb együttesét a 10. fordulóban

Fotó: Szekeres Péter

Kertigepvilag.hu Böde–Windoor-Páterdomb 4–0 (1–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor P.
Böde: Timbókovics – Turi, Erdélyi, Horváth Sz., Flander, Pánczél (Odonics), Sebők, Illés, Kiss M., Babati, Sluka. Edző: Horváth András.
Páterdomb: Szilasi – Németh Ba., Gyenese R. (Izsán), Vincze, Kultsár, Csikós, Csiszár, Kálmán (Viola), Méhes, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
A hazai gárda igazi csapatmunkával megérdemelten nyerte meg a forduló rangadóját.
Gólszerzők: Babati (2), Sluka (2, egyet 11-esből).
Jók: Horváth Sz. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Németh Ba. (91., Páterdomb).

Vármegyei foci: Böde-Páterdomb mérkőzés

Fotók: Szekeres Péter

Óhíd–Technoroll Teskánd II 2–0 (1–0)
Óhíd. Jv.: Horváth I.
Óhíd: Nagy Is. – Nagy A., Kiss G., Párizs, Nagy Im., Sebestyén, Hegedűs, Csizmazia, Miklósovics, Fekete (Kovács D.), Horváth D. Edző: Kiss József.
Teskánd II: Szalay – Gecseg, Csillag, Novák, Horváth M., Orbán, Kulcsár (Egyed), Lepár, Kiss D., Szabó B., Somogyi R. (Holczmüller). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Fekete, Kovács D.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Miklósfa–Alsópáhok-Zalaapáti 3–1 (1–1)
Nagykanizsa. Jv.: Földszin A.
Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Horváth Zs., Halajkó, Orsós, Zsiga K. (Zsiga B.), Gombos, Horváth R., Déri (Pókec), Mona. Edző: Bolla József.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola, Bertók, Darmai, Pesti (Tóth D.), Fekete, Hegedüs (Pór), Karancz, Horváth Zs., Székács. Edző: Kocsis Norbert.
Küzdelmes mérkőzésen, korrekt játékvezetés mellett, megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Bodó (11-esből), Halajkó, Mona, ill. Pesti (11-esből).
Jók: az egész csapat, ill. Darmai, Dörnyei.
Kiállítva: Mikola (52., Alsópáhok-Zalaapáti).

Keszthelyi Haladás–Zalaware-Botfa 6–1 (3–0)
Keszthely. Jv.: Kondákor M.
Keszthely: Pintér – Pál (Szilágyi), Császár (Városi), Király, Bontó, Farkas Zs. (Druskóczi), Lázár, Lajtai, Molnár Cs., Pas, Marton (Pétervári). Edző: Lajtai Roland.
Botfa: Halász – Németh Á., Couves Ricky, Kis (Horváth G.), Németh B., Ruzsics, Odonics, Sóska, Benke, Szabó Z. (Borbely), Mátyás. Edző: Nagy Péter.
Kitűnő játékvezetés mellett, sportszerű mérkőzésen meggyőző játékkal ilyen arányban is megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Lázár (4), Molnár Cs., Pétervári, ill. Benke.
Jók: az egész csapat, ill. Halász, Németh B.

Letenye–Zalaszentmihály 7–1 (1–0)
Letenye. Jv.: Táncos Sz.
Letenye: Sási – Kovács P. (Csesztregi), Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs. (Orsós), Móricz (Horváth B.), Őri M., Bakonyi (Mezei), Szilágyi (Karsai), Németh P. (Erdei). Edző: Takács Árpád.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. (Kemecsei) – Csilits, Soós M., Kiss Sz., Horváth N. (Gaál), Szabó M., Sebestyén B., Soós G., Kovács M., Végh (Biczó), Janda. Edző: Balog Zoltán.
Megérdemelt hazai győzelem az első félidőben nagyon jól védekező vendégek ellen.
Gólszerzők: Németh P. (3), Őri M., Csesztregi, Kozári, Horváth B., ill. Soós M.
Jók: Őri A., Németh P., Bódi, Bakonyi, ill. –.

Bocfölde–Zalaszentiván 3–2 (2–2)
Bocfölde. Jv.: Tóth Gy.
Bocfölde: Gosztolai – Vizsy D. (Illés G.), Szujker (Kalamár), Vizsy M., Illés K., Csurgai D., Takács, Dormán (Gyuk), Sipos, Csurgai B., Mikó. Játékos-edző: Bognár Péter.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Forgács (Richter), Balogh B., Rinkó, Réczeg, Pámel, Kiss B. (Mészáros), Györgye, Németh A., Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.
A hazaiak több sérülttel felállva küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak, és megérdemelten győztek.
Gólszerzők: Vizsy M., Vizsy D., Mikó, ill. Németh A., Györgye.
Jók: az egész csapat, ill. Balogh B., Pámel, Györgye.

Nagykapornak–Cserszegtomaj 1–2 (0–1)
Nagykapornak. Jv.: Tóth A.
Nagykapornak: Németh M. – Farkas F., Hegyi (Szabó B.), Gyenese (Dandi), Zöldvári, Hajdu, Németh P., Molnár M., Lakatos, Liska (Fekete), Gulyás.
Cserszegtomaj: Kőrös – Boros (Baki), Tarnóczai, Sándor, Kovács Ri., Szeles, Lázár, Ötvös (Fekete), Németh Sz., Kovács Ro., Török (Kovács P., Horváth B.). Játékos-edző: Németh Szabolcs.
A játék képe és a helyzetek alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de gólra játsszák a focit.
Gólszerzők: Szabó B., ill. Sándor, Szeles.
Jók: Farkas F., Németh P., Gyenese, Lakatos, ill. az egész csapat.

 

