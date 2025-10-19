Küzdj meg a bajnokkal! Rendhagyó testnevelésóra a világ- és Európa-bajnokkal (galéria)

A rendezvény a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával érkezett Zalaegerszegre. A diákok rendhagyó testnevelésórán vehettek részt, ahol nemcsak sportolhattak, hanem egy igazi bajnokkal is találkozhattak, aki példát mutatott kitartásból, fegyelemből és elhivatottságból.

A bajnok olimpiai bronzérme. Fotó: Jóna István

A Küzdj meg a bajnokkal a rendszeres mozgásra ösztönöz

A program főszervezője, Süli András elmondta: "A Küzdj meg a bajnokkal programot több mint tíz éve indítottuk azzal a céllal, hogy a gyerekeket ösztönözzük a mindennapos testnevelésre és a rendszeres testmozgásra. Olyan sportolókat viszünk el iskolákba, akik valódi példaképek – olimpikonokat, világ- és Európa-bajnokokat, akikkel nem találkozhatnak minden nap. Három éve a Honvédelmi Sportszövetség érzékenyítő, népszerűsítő programelemeként működünk, és elsősorban kadétiskolákat látogatunk katonai kötődésű sportolókkal. Kovács Sarolta már korábban is része volt a programnak, most pedig újra csatlakozott hozzánk, ezúttal testnevelő tanárként, sportágspecifikus feladatokkal és sok játékkal".

Varga Zoltán a rendész kadét és testnevelés munkaközösség vezetője, Kovács Sarolta és Süli András tart eligazítást

Fotó: Jóna István

A Ganz Technikumban működő Honvéd Kadét Program évek óta fontos szerepet játszik a fiatalok honvédelmi nevelésében, a testmozgás, a fegyelem és a közösségi élmények erősítésében. Ezúttal pedig a tanulók egy olimpikonnal mozoghattak együtt.

Kovács Sarolta elmondta, hogy szívesen tért vissza a programhoz.

– Huszonöt évig voltam élsportoló, és már versenyzőként is részt vettem a „Küzdj meg a bajnokkal” programban. A tokiói olimpia után, ahol bronzérmet nyertem, egy másik álmom is valóra vált: édesanya lettem. Az élsportba már nem tértem vissza, de a sport továbbra is az életem része – edzőként dolgozom, és az Öttusa Szövetségnél sportszakmai referensként tevékenykedem. Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, mert feltöltenek, és remélem, hogy példát mutathatok nekik – fogalmazott.

Kovács Sarolta is kivette a részét az ügyességi játékokból

Fotó: Jóna István

A sportoló hozzátette, korábban a Magyar Honvédség Sportszázadának tagjaként szolgált, jelenleg pedig területi tartalékos.

– Fontosnak tartom, hogy a fiatalok megismerjék a honvédelmi értékeket, a kitartást és a közösség erejét. Ezek a sportban és az életben is alapvetőek – szögezte .