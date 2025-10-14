Babati Benjamin újra Egerszegen, a ZTE FC II.-vel edz!

Babati Benjamint aligha kell Zalában bemutatni, de a magyar futballban sem. A ZTE FC saját nevelésű játékosáról van szó, aki 16 évesen mutatkozott be a ZTE felnőtt együttesében 10 szezonon át erősítette a kék-fehéreket. Összesen 272 alkalommal öltötte magára a ZTE FC mezét, aztán 2021 decemberében közös megegyezéssel szerződést bontott Zalaegerszegen, az akkor NB I.-es Mezőkövesdhez igazolt, kölcsönben szerepelt az ETO FC-ben. 2023 augusztusában szerződött az FC Csíkszereda csapatához, amellyel a román második ligában idén feljutottak az élvonalba. Akkor mi is írtunk róla, de aztán szerződést bontott és most két hete már idehaza edz.

Babati Benjamin várja, hogy eldőljön a sorsa. Addig a ZTE FC II.-vel edz, hiszen formában akar maradni.

Fotó: ZH Archív

Babati Benjamin a ZTE FC II.-vel edz

- Talán nem volt eléggé felkészült a Csíkszereda az élvonalra, pedig nem indultunk rosszul - említette, amikor megkerestük, hiszen jelenleg már Zalaegerszegen edz a ZTE FC II. csapatával. - Játszottam, de nem a saját posztomon, hol baloldali védő, hogy jobb oldali védő voltam. Mindig oda tettek, ahol éppen baj volt és ez nekem nem igazán feküdt. Ezer kilométerre a szülővárostól nem éppen erre vágytam, a családdal megbeszéltük a dolgot és végül a klubbal a közös megegyezéssel való szerződésbontásban állapodtunk meg. Jelenleg szabadon igazolható futballista vagyok.

Várja, hogy eldőljön a sorsa....

Nemrég költöztek haza, de folyamatosan edzésben maradt, és egy hete már a ZTE FC II.-vel gyakorol. Lesz ebből valami?

- Folyamatosan tréningeztem, de a labdás edzéseket nem tudja semmi sem helyettesíteni - állapította meg. - A ZTE FC-nél megkaptam ezt a lehetőséget és nagyon köszönöm a klubnak, hogy ezt lehetővé tették. Sokan kérdezik, hogy mi lesz velem, de egyelőre nem tudom. Csapatom lett volna már idehaza, de nem akartam gyors, esetleg nem kellően átgondolt döntést hozni. Úgy érzem formában vagyok, ezt szeretném most tartani addig, amíg eldől a sorsom. Itt Egerszegen szerintem mindenki tudja, hogy ki vagyok, az a közel háromszáz meccs, amit eltöltöttem a klubnál az nem múlik el csak úgy.

2020-ban a szezon gólját lőtte

A novemberben 30 esztendős játékosnak zalai színekben is voltak emlékezetes pillanatai. A ZTE FC csapatában 60 NB I.-es mérkőzésén 7 gólt szerzett, ami a legnagyobbat szólt, az a 2019-2020-as szezonban elért, az FC Fehérvárnak lőtt találata volt. Azt a szakemberek is a szezon legszebb találatának választották. Íme.