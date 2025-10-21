október 21., kedd

Dancs Lora több számban indult

1 órája

Aranyak és bronzok – Egerszegi karatés érmei a Palóc Kupán

A zalaegerszegi Dancs Lora folytatta versenyzését. Ezúttal a tehetséges karatés a Palóc Kupa keretében ért el újabb sikereket.

Kerkai Attila

A  X. Palóc Kupa Ippon Shobu kareteversenyen indult legutóbb Dancs Lora, az egerszegi Japán Út Harcművészeti Egyesület versenyzője. A Salgótarjánban rendezett erőpróbán a Magyar JKA Karate Szövetség bajnoki érmeiért is folyt a küzdelem. 

Dancs Lora Palóc Kupa
Dancs Lora (jobbról a második) itt a felnőtteknél elért harmadik helyezésének eredményhirdetésén. 
Forrás: JKA

Dancs Lora a juniorok között formagyakorlatban (kata) és küzdelemben (kumite) is indult, előbbi versenyszámban harmadik, utóbbiban első helyezést ért el. Ugyanakkor nevezett a felnőttek között is. Katában harmadik lett, míg küzdelemben itt is az első helyezést szerezte meg.  

 

