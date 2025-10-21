Aranyak és bronzok – Egerszegi karatés érmei a Palóc Kupán

A X. Palóc Kupa Ippon Shobu kareteversenyen indult legutóbb Dancs Lora, az egerszegi Japán Út Harcművészeti Egyesület versenyzője. A Salgótarjánban rendezett erőpróbán a Magyar JKA Karate Szövetség bajnoki érmeiért is folyt a küzdelem.

Dancs Lora (jobbról a második) itt a felnőtteknél elért harmadik helyezésének eredményhirdetésén.

Forrás: JKA

Dancs Lora a juniorok között formagyakorlatban (kata) és küzdelemben (kumite) is indult, előbbi versenyszámban harmadik, utóbbiban első helyezést ért el. Ugyanakkor nevezett a felnőttek között is. Katában harmadik lett, míg küzdelemben itt is az első helyezést szerezte meg.