Bátor játékkal nehezítették meg a MAC dolgát az Egerszegi Titánok

MAC Budapest AHC – Egerszegi Titánok 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Budapest, Kisstadion – Andersen Liga, alapszakasz, 2. forduló, 40 néző. Játékvezetők: Tóth, Dorner – vonalbírók: Kerkovits, Zentai.

MAC Budapest AHC: Gadácsi János – Fejes, Rácz, Kedves, Tornyai, Ritter (első sor), Jécsai, Eperjessy, Csicsmann, Kiss, Németh (második sor), Papp, Zámbor, Galántai, Hokky, Morvay (harmadik sor), Komjáti, Jászai, Harmati, Tihanyi. Edző: Halasi Márk.

Egerszegi Titánok: Szalai Ákos – Maslac, Zsigrai, Parragi, Mazzag, Marth (első sor), Bálint, Kápolnás, Varga, Őri, Baranyai (második sor), De Paoli, Szalai, Fedoseev, Wappel, Horváth, Őrsi, Tompos. Edző: Simon Alfonz.

Gólszerzők: Galántai, Rácz, Morvay, Papp, Németh, ill. Fedoseev, Varga.

A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, és a 3. percben Galántai találatával megszerezték a vezetést (1–0). A zalaiak gyorsan válaszoltak: a 6. percben Wappel passzát Fedoseev váltotta gólra (1–1), majd egy perccel később Varga találata már a vendégelőnyt jelentette (1–2). A MAC a 17. percben Rácz révén egyenlített (2–2), így izgalmas első harmadot láthatott a közönség.

A második játékrészben is jól tartotta magát az Egerszeg, a 30. percben azonban Morvay góljával ismét a fővárosiak kerültek előnybe (3–2). A zalai csapat a harmad hajrájában több emberelőnyös helyzetet is kihagyott, így maradt a minimális hátrány.

A záró harmad elején a MAC gyorsan eldöntötte a mérkőzést: előbb Papp, majd Németh is betalált, beállítva az 5–2-es végeredményt. Az Egerszegi Titánok becsülettel küzdöttek, és a vereség ellenére is dicséretet érdemelnek a mutatott játékért.

Simon Alfonz, az Egerszegi Titánok vezetőedzője így értékelt: – Próbáltuk leegyszerűsíteni a játékunkat, védekezésben pedig a kis apró részletekre figyelni a pálya minden területén. Le a kalappal a srácok előtt, nagyon nagy munkát tettek bele a mérkőzésbe, a tempót is fel tudtuk venni az ellenféllel, és ami még fontosabb, végig fegyelmezettek maradtunk. Támadójátékunk a kontrákra épült, ezekből tudtunk kétszer is betalálni. Szalai Ákos a kapuban extra teljesítményt nyújtott, és mindenki hozzátette a magáét. Összességében ez egy olyan mérkőzés volt, amire büszkék lehetünk, és a jövőben erre lehet építeni.