Sakk Európa Kupa

41 perce

A rodoszi kolosszális hét következhet

Címkék#Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub#sakk#szuperliga

Október 19-én, vasárnap rajtol el hivatalisan is a Sakk Európa Kupa, vagyis a fekete-fehér táblák "BEK-je" Görögországban.

Kühne László
a Tuxera Aquaprofit NTSK sakkozó Európában képviselik a magyar színeket

Fotó: TANTSK

Nádasi Tamás, az immár 17-szeres magyar bajnok Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub elnöke nem unatkozik, a csapat már javában összeállt a nemzetközi porondra hangolódván, melynek keretében a dél-zalaiak harmadszor - 2007 és 2024 után - mérettetik meg magukat.

- Azt hiszem, van mire büszkének lennünk nagykanizsaiaknak, mivel van egy 17-szeres NB I-es, egyben immár Szuperliga-bajnokcsapatunk, amely napokon belül, ezúttal Rodosz szigetén, a BEK-ben rajtolhat - fogalmazott az elöljáró.

- Jó csapatuk lesz?

- Nem a nagyképűség mondatja velem, de igyekszünk bombaerős együttest kiállítani a tornára. Az előzetes erősorrend alapján az ötödik helyen vagyunk rangsorolva, s egyelőre neveket ugyan nem mondanék, de komoly terveink vannak. Ha kissé elvonatkoztatunk, a jól ismert szerb Crvena Zvezda, vagy éppen a német Werder Bremen mellett például a mezőnyben ott találhatjuk a belga Standard Liége csapatát is ezúttal, s ha nagyon akarnánk, akár egy jó kis focis Európa-ligát is össze tudnánk hozni, ugye? Hét forduló vár a zsinórban 16 magyar bajnoki címet szerző sakkozóinkra, s október 25-én zárulhat a görögországi versengés.

Ugyan szorosan lehet, hogy még nem ehhez a tárgykörhöz tartozik, de a TUXERA számára mindenképp különleges lehet a 2025-2026-os szezon.

- Jövőre ünnepli a helyi sakkélet a 100 esztendős fennállását. Kiemelten készülünk, egy nagy nemzetközi tornát is szeretnénk a városba hozni, s méltó módon megemlékezni az évfordulóról. S hát ne feledjük, a 18 ugyancsak egy roppant szép szám, szeretnénk erre is nagyon figyelni - immár 2026 tavaszán...

 

