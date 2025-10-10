Két sportágban
A magyar-szlovén-horvát sportbarátság jegyében találkoztak ismét a fiatalok (galéria)
Ezúttal Zalaegerszeg volt a helyszíne a hagyományos Zalaegerszeg, Lendva és Varasd diáksportolóinak találkozójának.
A fiatalok az atlétikai számokban is összemérték tudásukat.
Fotó: Pezzetta Umberto
A sorozat most már jó húsz éves múltra tekint vissza és középiskolások számára rendezik meg. Évente más-más helyszínen, a minap Zalaegerszegen randevúztak a fiatalok és atlétikában, valamint B33-as kosárlabdában mérték össze tudásukat. A magyar-szlovén-horvát találkozón most is a sportbarátság dominált, fotóriporterünk az atlétikai pályán örökítette meg a találkozó néhány pillanatát.
Diák atlétikai versenyFotók: Pezzetta Umberto
