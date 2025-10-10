október 10., péntek

Két sportágban

20 perce

A magyar-szlovén-horvát sportbarátság jegyében találkoztak ismét a fiatalok (galéria)

Címkék#Lendva#középiskolás#Varasd#Zalaegerszeg

Ezúttal Zalaegerszeg volt a helyszíne a hagyományos Zalaegerszeg, Lendva és Varasd diáksportolóinak találkozójának.

Kerkai Attila
A magyar-szlovén-horvát sportbarátság jegyében találkoztak ismét a fiatalok (galéria)

A fiatalok az atlétikai számokban is összemérték tudásukat.

Fotó: Pezzetta Umberto

A sorozat most már jó húsz éves múltra tekint vissza és középiskolások számára rendezik meg. Évente más-más helyszínen, a minap  Zalaegerszegen randevúztak a fiatalok és atlétikában, valamint B33-as kosárlabdában mérték össze tudásukat. A magyar-szlovén-horvát találkozón most is a sportbarátság dominált, fotóriporterünk az atlétikai pályán örökítette meg a  találkozó néhány pillanatát.

Diák atlétikai verseny

Fotók: Pezzetta Umberto

   

 

