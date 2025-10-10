A magyar-szlovén-horvát sportbarátság jegyében találkoztak ismét a fiatalok (galéria)

A sorozat most már jó húsz éves múltra tekint vissza és középiskolások számára rendezik meg. Évente más-más helyszínen, a minap Zalaegerszegen randevúztak a fiatalok és atlétikában, valamint B33-as kosárlabdában mérték össze tudásukat. A magyar-szlovén-horvát találkozón most is a sportbarátság dominált, fotóriporterünk az atlétikai pályán örökítette meg a találkozó néhány pillanatát.