Legendák érkeznek a Liszt-iskolába

Ez így persze teljesen nem igaz, az viszont igaz, hogy a Liszt-iskola (korábban Kilián) az egerszegi röplabdasport hátországát biztosította és biztosítja máig. A ZTE RK az I. Egerszegi Legendák Kupájával erre is emlékezik, hiszen a város röplabda sportjának kiemelkedő alakjait idézik meg.

Forrás: zeg.hu

Zalaegerszeg röplabdázásának történetét olyan sportemberek írták, akik példát mutattak küzdeni akarásból, elhivatottságból és emberségből. Így például Merth Attila, id. Tomanóczy Tibor, Horváth Csaba, Bokor László, Lónyai Zoltán, és Markolt János emlékét is felidézik az erre az alkalomra szervezett utánpótlás-tornán, ami szombaton 11.15 órakor kezdődik.



