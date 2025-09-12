szeptember 12., péntek

Játékkal emlékeznek

3 órája

Legendák érkeznek a Liszt-iskolába

Címkék#sport#I Egerszegi Legendák Kupa#ZTE Röplabda Klub#iskola

Első alkalommal rendezi meg a ZTE Röplabda Klub az I. Egerszegi Legendák Kupát. Méghozzá szombati, a Liszt Ferenc Általános Iskolában, ahol az egerszegi röplabdázás bölcsője is megszületett.

Kerkai Attila

Ez így persze teljesen nem igaz, az viszont igaz, hogy a Liszt-iskola (korábban Kilián) az egerszegi röplabdasport hátországát biztosította és biztosítja máig. A ZTE RK az I. Egerszegi Legendák Kupájával erre is emlékezik,  hiszen a város röplabda sportjának kiemelkedő alakjait idézik meg.

ZTE Röplabda Klub
A ZTE Röplabda Klub a legendáira emlékezik. Máig a Liszt-iskola jelenti az egerszegi röplabdázás  bázisát. 
Forrás: zeg.hu

Zalaegerszeg röplabdázásának történetét olyan sportemberek írták, akik példát mutattak küzdeni akarásból, elhivatottságból és emberségből.  Így például Merth Attila, id. Tomanóczy Tibor,  Horváth Csaba,  Bokor László,  Lónyai Zoltán, és Markolt János emlékét is felidézik az erre az alkalomra szervezett utánpótlás-tornán, ami szombaton 11.15 órakor kezdődik. 

 

 

