A vasi csapat nyerte az 56. Göcsej Kupát

46 perce

A Körmend visszavágott a ZTE KK múlt heti sikeréért

Címkék#kosárlabda#Göcsej Kupa#Körmend#ZTE KK

Szombaton folytatódott és véget ért Zalaegerszegen az 56. Nemzetközi Kosárlabda Magyar Kupa. A négy férfi csapat vetélkedésének döntőjét az Egis-Körmend nyerte.

Varga Andor

A pénteken kezdődött Göcsej Kupa második napját a ZTE KK által szervezett családi nap vezette fel a Zalakerámia Sportcsarnok előtti parkolóban, bent pedig délután a Kometa-KVGY Kaposvári KK és az osztrák Traiskirchen Lions csapott össze először, a torna harmadik helyéért. A bronzérmet a somogyiak szerezték meg 88-84-es győzelemmel, majd következett a vasi - zalai örökrangadó.

zte kk
Jericole Hellems, a ZTE KK légiósa igyekszik kosarat szerezni a körmendi Ferencz Csaba mellett.
Fotó: Bálizs Zsuzsa

Zalakerámia ZTE KK - Egis-Körmend 77-80 (16-19, 18-22, 20-20, 23-19)

Zalakerámia Sportcsarnok, 800 néző. Jv.: dr. Popgyákunik, Benedek, Győrffy.

ZTE: Hunter 2, Takács 3/3, Hellems 18/3, Tóth 2, Varence 19/12. Csere: Kucsora 16/6, Johnson 13, Csátaljay, Mokánszki 2, Scherer 2. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Körmend: Moore 20/6, Davis 13, Durázi, Ivosev 14, Avery 12/3. Csere: Ferencz 5/3, Hansen 5/3, Kiss 9/9, Herczeg, Nagy 2. Vezetőedző: Teo Hojc.

Kipontozódott: Takács (33.), Ivosev (37.).

Nehezen indult a meccs, a 4. percben még csak 2-3 volt az állás, miközben többször is állt a játék. Előbb az eredményjelző rakoncátlankodott, majd Durázi sérült meg (ketten segítették le a pályáról, messziről úgy tűnt, a sarka fáj). Ezzel tovább nehezedett a vasiak helyzete, akiktől eleve több játékos hiányzott sérülés miatt. Ettől függetlenül a Körmend kapott előbb lábra (5-13), a hazaiak egy-egy Kucsora és Varence triplával, illetve Johnson pontjaival zárkóztak vissza. A második negyed elején megint megugrott az ellenfél (12. p.: 20-27), hazai időkérés után azonban sebességet váltott a ZTE (25-27). Aztán néhány zalai hiba következett, melyeket a vasiak kegyetlenül kihasználtak (25-33), miközben a két tábor cseppet sem kedves rigmusokkal vívott döntetlenszagú szópárbajt. Úgy tűnt, a vendégek nagyon is komolyan gondolják, hogy az egy hete, hazai pályán elszenvedett felkészülési vereségért visszavágnak a ZTE-nek és a Mogyorósy emléktorna elveszített trófeájáért cserébe hazaviszik a Göcsej kupát (17. p.: 28-37). Tekintve, hogy még a felkészülés hajrájában vagyunk, nem volt rossz az a kosárlabda, amit bemutattak a csapatok, egészen látványos megoldásokat is láthattunk, zalai szempontból csak az rontotta némileg az élményt, hogy az ősi rivális megnyerte az első két negyedet és vezetett (34-41).

A hazai hívek fordulás után sem örülhettek gyors javulásnak, sőt (24. p.: 38-51). Időkérés után a ZTE főleg távoli kosarakkal igyekezett visszakapaszkodni - Moore, Takács és Varence is betalát a triplavonalon túlról (27. p.: 56-50), de a Körmend meg tudta állítani az előre nyomulást. Jó jel volt, hogy a harmadik negyed volt az első, amit nem veszített el a ZTE, a hátra lévő tíz percre pedig egy feladat maradt: nyolc ponttal többet szerezni, mint a vasiak - és ez nem látszott kivitelezhetetlennek. És láss csodát, a ZTE KK alig egy perc alatt felzárkózott 61-59-re, majd labdái volt az egyenlítéshez/fordításhoz is, melyek közül a másodikat sikerült kihasználni (33. p.: 61-61). Majd szétvetette a boldogság a csarnokot, amikor erre az eredményre Kucsora rádobta második hármasát és a házigazda először vezetett az összecsapáson. Egy ZTE - Körmend rangadóhoz méltó küzdelem zajlott a pályán, a játékosok egyik oldalon sem ismertek elveszett labdát és a küzdelem hevessége kárpótolt a játékban mutatkozó hibákért - pláne, hogy a hazaiaknál volt az előny (34. p.: 63-68). Persze ott volt a pályán a Körmend is (35. p.: 68-69), akik izgalomra vágytak, jól választottak szombat esti szórakozást. Hazai oldalon megint jöttek a hibák, a vasiak részéről pedig Ferencz és Ivosev is pontosan célzott. Egylabdás végkifejlet felé haladtunk (39. p.: 74-75), hazai részről pedig több olyan ziccer is kimaradt, melyek a jövő héttől remélhetőleg majd bemennek. A Körmend talán azzal tudott nyerni, hogy higgadtabb maradt a végén.

Villámértékelés Sebastjan Krasovectől, a ZTE KK vezetőedzőjétől: "Két kemény mérkőzésünk volt a tornán. Fizikálisan rendben vagyunk, voltak játékosok, akiknek a 30 perc feletti játékidő sem jelentett dondot. Ugyanakkor vannak még a csapatban, akik támadásban nem találják a helyüket, de van még egy hetünk. Sok munka vár ránk, hiszen az első bajnokira szeretnénk a lehető legjobban felkészülni."

Az 56. Göcsej Kupán átadtak különdíjakat is

Recska László-díj (a legjobb játékosnak): Jalen Moore (Körmend).

Polster Péter-díj (a legjobb középjátékosnak): Ivosev Tamás (Körmend).

Szalay Dénes-díj (a ZTE legjobb magyar játékosának): Kucsora Csaba.

