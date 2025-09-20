A Körmend visszavágott a ZTE KK múlt heti sikeréért

A hazai hívek fordulás után sem örülhettek gyors javulásnak, sőt (24. p.: 38-51). Időkérés után a ZTE főleg távoli kosarakkal igyekezett visszakapaszkodni - Moore, Takács és Varence is betalát a triplavonalon túlról (27. p.: 56-50), de a Körmend meg tudta állítani az előre nyomulást. Jó jel volt, hogy a harmadik negyed volt az első, amit nem veszített el a ZTE, a hátra lévő tíz percre pedig egy feladat maradt: nyolc ponttal többet szerezni, mint a vasiak - és ez nem látszott kivitelezhetetlennek. És láss csodát, a ZTE KK alig egy perc alatt felzárkózott 61-59-re, majd labdái volt az egyenlítéshez/fordításhoz is, melyek közül a másodikat sikerült kihasználni (33. p.: 61-61). Majd szétvetette a boldogság a csarnokot, amikor erre az eredményre Kucsora rádobta második hármasát és a házigazda először vezetett az összecsapáson. Egy ZTE - Körmend rangadóhoz méltó küzdelem zajlott a pályán, a játékosok egyik oldalon sem ismertek elveszett labdát és a küzdelem hevessége kárpótolt a játékban mutatkozó hibákért - pláne, hogy a hazaiaknál volt az előny (34. p.: 63-68). Persze ott volt a pályán a Körmend is (35. p.: 68-69), akik izgalomra vágytak, jól választottak szombat esti szórakozást. Hazai oldalon megint jöttek a hibák, a vasiak részéről pedig Ferencz és Ivosev is pontosan célzott. Egylabdás végkifejlet felé haladtunk (39. p.: 74-75), hazai részről pedig több olyan ziccer is kimaradt, melyek a jövő héttől remélhetőleg majd bemennek. A Körmend talán azzal tudott nyerni, hogy higgadtabb maradt a végén.

Villámértékelés Sebastjan Krasovectől, a ZTE KK vezetőedzőjétől: "Két kemény mérkőzésünk volt a tornán. Fizikálisan rendben vagyunk, voltak játékosok, akiknek a 30 perc feletti játékidő sem jelentett dondot. Ugyanakkor vannak még a csapatban, akik támadásban nem találják a helyüket, de van még egy hetünk. Sok munka vár ránk, hiszen az első bajnokira szeretnénk a lehető legjobban felkészülni."