Közönségkedvenc távozó

46 perce

Hivatalos: Yohan Croizet a ZTE FC csapatától Diósgyőrbe igazol

Címkék#DVTK#ZTE FC#Yohan Croizet#foci#átigazolás

Beigazolódtak azok az információk, melyek Yohan Croizet távozásáról szóltak. A ZTE FC labdarúgócsapata és a DVTK ugyanis megegyezett, így a francia játékos Diósgyőrben folytatja.

Kerkai Attila

Mi is beszámoltunk már Yohan Croizet lehetséges távozásáról, amit a ZTE FC hivatalosan is bejelentett. Yohan Croizet elfogadta a DVTK ajánlatát és a ZTE FC is megegyezett a zalai klubbal, így elhárult  minden akadály a középpályás klubváltása elől.

ZTE FC Yohan Croizet
Dénes Csanádhoz hasonlóan Yohan Croizetnek is a Kisvárda elleni szombati találkozó volt a búcsúmeccse a ZTE FC csapatában. 
Fotó: Szekeres Péter

Yohan Croizet előbb kölcsönbe érkezett az Újpest csapatától Zalaegerszegre, majd a ZTE FC szerződtette. Az egerszegi csapatban 60 alkalommal lépett pályára és 17 gólt szerzett. 

Közönségkedvenc távozik. 

A ZTE FC honlapján közzétett búcsúlevél a játékostól: 

„Kedves ZTE szurkolók!

Ma elhagyom a klubot. Szeretném megköszönni mindannyiótoknak a támogatást, amit az első naptól kezdve megkaptam tőletek. Úgy éreztem, itthon vagyok. Élveztem az itt töltött időt, új csapattársakat, új felelősségeket kaptam, különösen a fiatal játékosok irányába. Csak a pozitívumokat tudom magammal vinni ebből az időszakból. A legjobbakat kívánom nektek a jövőre nézve, hiszen mindannyian megérdemlitek. Higgyetek ebben az új projektben! Időbe telik majd, de biztos vagyok benne, hogy a ZTE előtt gyönyörű napok állnak.

Csapattársaimnak, a stábnak és mindenkinek a klubnál köszönök mindent! Soha nem könnyű elhagyni egy olyan csapatot, amely mindent megadott nekem akkor, amikor senki más nem akart. Mindig hálás leszek ezért az időszakért, amit itt tölthettem. Ez nem búcsú, csak egy „viszlát hamarosan”.

Köszönöm, ZTE család!”

 

 

