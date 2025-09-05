A ZTE FC döntetlent játszott a Videotonnal zárt kapus meccsen

Zárt kapus edzőmérkőzést rendeztek Egerszegen, a ZTE Arénában pénteken délben. A ZTE FC és a Videoton FC használta ki a bajnoki szünetet. A ZTE FC szerzett vezetést információink szerint a brazil Daniel Lima révén, majd a zalaiak tizenegyest hibáztak, végül a hajrában egyenlített a Boér Gábor vezette Videoton. Döntetlen született.

A ZTE FC nemrég szerződtetett brazil játékosa, Daniel Lima még nem szerepelt bajnoki mérkőzésen a csapatban. Viszont most már van egy gólja zalai színekben, hiszen betalált a Vidi ellen.

Fotó: ZTE FC

Hazai oldalon Nuno Campos vezetőedző sokat forgatta együttesét, és többen, akik eddig kevesebb szerephez jutottak, megmutathatták magukat.